Жители Калуги получили до 21 года колонии за поджог релейных шкафов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суд приговорил троих жителей Калуги к 21, 20 и 14 годам лишения свободы за поджог релейных шкафов на железной дороге, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«2-й Западный окружной военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимых уроженцев города Калуги Крысько Артема и Валуевой Кристины, а также Кузьменко Ивана, которые обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (вовлечение лиц в совершение террористических актов)», – сообщили в пресс-службе.

Суд установил, что Артем Крысько, действуя из корыстных побуждений, вступил в сговор с неустановленным лицом для дестабилизации социально-политической обстановки и ослабления военного потенциала России.

В рамках этого плана он вовлек в преступную группу Кристину Валуеву и Ивана Кузьменко, согласившись за вознаграждение поджигать релейные шкафы у железнодорожных путей и фиксировать это на видео.

Крысько приговорили к 21 году лишения свободы, первые пять лет из которых он проведет в тюрьме. Валуевой назначили 20 лет в колонии общего режима, а Кузьменко – 14 лет. С осужденных также взыскали денежные средства в счет конфискации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе правоохранительные органы заподозрили двух подростков в Кузбассе в диверсии на железной дороге. В начале месяца силовики задержали в Новосибирске подростка за попытку диверсии на путях. В мае суд осудил сибиряка за совершение диверсии на железной дороге.