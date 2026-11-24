Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве и области из-за снега

Tекст: Дмитрий Зубарев

Желтый уровень погодной опасности начал действовать в столичном регионе, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

«В течение дня ожидается снег, местами сильный, и метель, на дорогах – снежные заносы и гололедица, желтый погодный уровень», – сообщили в метеослужбе. Предупреждение о потенциально опасной погоде будет действовать до конца суток среды, 25 ноября. С полудня в Москве и области также прогнозируется усиление северного ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Резкое ухудшение погоды связано с приходом балканского циклона с юга. По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся днем во вторник, предстоящей ночью и в среду. Кроме того, в отдельных районах столичного региона ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила о возможном увеличении снежного покрова в Московской области до 15 сантиметров.

В понедельник начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев спрогнозировал сугробы высотой до 12 сантиметров в столице к началу декабря.

Ранее Гидрометцентр предупредил о введении желтого уровня погодной опасности из-за возможного образования гололедицы на дорогах Москвы и Подмосковья.