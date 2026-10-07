Суд привлек дочь Ларисы Долиной к ответственности за неоплаченную парковку

Суд наказал дочь Ларисы Долиной за отказ вовремя оплатить парковочный штраф

Tекст: Тимур Шайдуллин

В апреле суд назначил Ангелине Долиной штраф за неоплаченную парковку, однако вовремя он погашен не был, передает РИА «Новости». В связи с этим в отношении нарушительницы составили протокол.

Судья судебного участка №273 Лефортовского района Москвы признал Долину виновной по статье об уклонении от исполнения административного наказания. Ей назначено наказание в виде нового штрафа, который необходимо оплатить в течение 60 дней после вступления решения суда в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце приставы начали процедуру взыскания штрафа в 4,5 тыс. рублей с самой Ларисы Долиной. Летом с певицы взыскали новый штраф ГИБДД.

Ранее судебные приставы завели на артистку новое производство из-за штрафа в 750 рублей.