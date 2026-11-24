В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.1 комментарий
Аэропорты Внуково и Шереметьево ограничили прием и отправку рейсов
Аэропорты Внуково и Шереметьево ввели ограничения на полеты
Московские аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с компетентными органами из-за временных ограничений, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.
«Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней», –сказано в сообщении.
Росавиация напомнила, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов Внуково и Шереметьево, так как возможны корректировки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник аэропорты Шереметьево, Внуково и Жуковский создали запасы противообледенительных реагентов в преддверии сильнейшего снегопада в Москве.
Средства ПВО сбили над страной 87 украинских дронов в течение понедельника. В ночь на понедельник над Россией уничтожили 192 украинских дрона.