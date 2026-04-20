В НЦ «Россия» начал работу форум «Малая Родина – сила России»

Tекст: Вера Басилая

В Национальном центре «Россия» стартовал III Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России».

Мероприятие проводится по поручению президента Владимира Путина и организовано ВАРМСУ при поддержке администрации президента России. Форум объединил около 7 тыс. представителей муниципалитетов, федеральных и региональных властей, а также более 60 зарубежных делегатов.

В преддверии Дня местного самоуправления состоялась церемония награждения выдающихся представителей муниципалитетов.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил важность муниципальной службы и обратился к участникам: «Спасибо вам за самоотверженную службу, потому что это действительно служение. Наш президент не раз говорил, что из всех уровней власти ближе всего к людям – муниципальная служба».

Были вручены 39 государственных наград представителям 30 субъектов страны, включая приграничные регионы и ДНР. Среди отмеченных – 16 человек удостоены звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», пятеро получили Почетную грамоту Президента, восьмерых отметили Благодарностью Президента. Также медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили восьмерых, а медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» получила Ирина Гусева.

Ключевые спикеры форума – замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Марат Хуснуллин, вице-премьер Максим Орешкин, глава МИД Сергей Лавров и другие – обсудят с участниками вопросы комплексного развития территорий, лучшие муниципальные практики и роль партии «Единая Россия» в социально-экономическом развитии страны. В рамках форума проходит также встреча городов-побратимов, где обсуждаются гуманитарное и экономическое сотрудничество на фоне формирования многополярного мира.

Отдельным событием стал фестиваль культур «Сердце Родины»: регионы России презентуют свои традиции, ремесла и кулинарное наследие.

На второй день форума, 21 апреля, в рамках премии «Служение» планируется отметить 40 победителей – лучших представителей местного самоуправления, которые, по мнению организаторов, ежедневно делают жизнь россиян комфортнее, а страну – сильнее.