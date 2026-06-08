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Российские войска сократили дистанцию до Краматорска до 11 км
Освобождение населенного пункта Тихоновка позволило сократить дистанцию до Краматорска до 11 км, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, освобождение населенного пункта Тихоновка позволило сократить дистанцию до Краматорска до 11 километров, передают «Вести».
«На Славянском направлении, форсировав канал Северский Донец – Донбасс и освободив Тихоновку, наши войска сократили расстояние до Краматорска. По сути, уже до окраин города остается порядка 11 километров», – заявил руководитель региона.
Взятие села дает возможность расширить зону наступательных действий на левом берегу канала.
Кроме того, российские силы продолжают вести тяжелые бои в районе Рай-Александровки. Пушилин пояснил, что военные выбивают противника с позиций и обходят этот населенный пункт со стороны Калеников.
Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Тихоновка в Донецкой народной республике.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил о попытках украинских войск сдержать российские подразделения в районе Рай-Александровки.
Взятие Рай-Александровки откроет российским военным «восточные ворота» в Славянск.