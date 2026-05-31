Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».
В Воронежской области сбили 21 украинский беспилотник
Дежурные силы ПВО сбили 21 украинский БПЛА в Воронежской области, в результате падения обломков поврежден частный дом, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 21 вражеский беспилотный летательный аппарат над двумя городскими округами и шестью районами Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале в MAX.
«В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов поврежден частный дом», – уточнил глава региона. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
В настоящее время опасность атаки беспилотников в Воронежской области отменена. Экстренные службы продолжают работу на местах падения фрагментов уничтоженных аппаратов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая над Воронежской областью сбили семнадцать украинских беспилотников.
В апреле дежурные силы ПВО подавили в регионе двадцать четыре дрона.
В январе в результате атаки БПЛА на Воронеж пострадали два мирных жителя.