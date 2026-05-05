Воронежский губернатор сообщил о 17 сбитых БПЛА

Tекст: Дмитрий Зубарев

Семнадцать украинских беспилотников были сбиты минувшей ночью в небе над Воронежской областью, сообщил Гусев в Max.

Пострадавших в результате атаки нет. В одном из районов из-за обломков сбитого БПЛА произошёл обрыв линий электропередач, из-за чего без света остались 160 человек, однако повреждения уже устранили.

Кроме того, в другом районе обломки нанесли повреждения погрузчику, автомобилю и забору частного домовладения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, над Воронежской областью силы ПВО сбили и подавили 24 беспилотных летательных аппарата.

Ранее российские средства ПВО в регионе сбили 17 украинских беспилотников.