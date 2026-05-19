Бутягин рассказал о поддержке в польском СИЗО

Tекст: Ольга Иванова

О своих впечатлениях от заключения в Польше Бутягин рассказал в эфире радиостанции «Спутник в Крыму», передает РИА «Новости».

Он заявил: «Поскольку это СИЗО, то это обвиняемые в различных преступлениях, но, по крайне мере, я не сидел там с какими-то бандитами, убийца и уголовниками. У меня были очень хорошие отношения с сокамерниками, все относились ко мне с пониманием». По его словам, уже через несколько минут общения сокамерники поняли, что он политический заключенный.

Ученый уточнил, что содержался в четырехместной камере и не сталкивался в СИЗО с проявлениями русофобии. По его словам, люди сочувствовали его ситуации, а некоторые охранники на человеческом уровне интересовались его делами и выражали поддержку.

Бутягин напомнил, что после задержания в Польше больше не планирует командировки в западные страны. Он отметил, что европейские коллеги-ученые его поддерживали, однако в подобных поездках, по его мнению, возникает риск не только для него, но и для друзей и людей, которые помогают. Сейчас он намерен сосредоточиться на работе в России, подчеркнув, что у него много дел.

Российского ученого, представителя музея Эрмитаж Александра Бутягина задержали в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции, после чего защита подала апелляцию, которая так и не была рассмотрена. Бутягина освободили из польской тюрьмы в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией, в Петербург он вернулся 1 мая.

