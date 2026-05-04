Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.2 комментария
Освобожденный из польской тюрьмы Бутягин рассказал о беседах с сокамерником
Освобожденный из тюрьмы в Польше Бутягин рассказал о беседах с сокамерником
Вернувшийся в Петербург после освобождения из тюрьмы в Польше археолог Александр Бутягин поделился подробностями философских бесед с сокамерником и радостью встречи с домашним котом.
Российский ученый Александр Бутягин рассказал о своем опыте общения в польской тюрьме, передает РИА «Новости».
По его словам, ему повезло с окружением, так как всегда находились люди, говорившие не только на польском языке.
«Во-вторых, долгое время моим «коллегой» по камере был такой пожилой поляк, отлично говоривший по-английски, умевший говорить по-русски, и с ним мы могли вести разговоры на любые темы», – отметил Бутягин. Он добавил, что они обсуждали философию, этику и его работы по археологии. Ученый назвал такую возможность большой удачей, поскольку как лектору ему не хватало бы дискуссий.
Вернувшись домой, археолог первым делом обнял жену и погладил своего кота Ксенофонта, который сопровождает его в экспедициях. Бутягин признался, что переживал, не отвык ли питомец за пять месяцев разлуки, но кот сразу узнал хозяина. Представитель Эрмитажа был задержан в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины. 28 апреля его освободили в результате обмена заключенными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, защита российского археолога обжаловала решение варшавского суда о допустимости его экстрадиции на Украину.
В конце апреля ученый покинул польскую тюрьму благодаря обмену заключенными между Польшей и Белоруссией.
После освобождения Александр Бутягин прибыл на Московский вокзал Петербурга.