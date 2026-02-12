NBC сообщил о планах Трампа лишать гражданства до 200 человек в месяц

Tекст: Денис Тельманов

Как передает NBC, администрация президента Дональда Трампа расширила кампанию по отзыву американского гражданства у лиц, родившихся за пределами США, в рамках ужесточения иммиграционной политики.

По данным источников канала, в последние месяцы Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) направляла экспертов по всей стране для проверки документов и поиска случаев мошенничества при получении гражданства.

Чиновники сочли, что размещение сотрудников USCIS в более чем 80 региональных подразделениях повысит эффективность обнаружения нарушений, по сравнению с централизованной обработкой подобных дел. Один из осведомленных собеседников сообщил, что власти США рассчитывают отзывать гражданство у 100-200 человек ежемесячно.

В самой USCIS подчеркнули, что пересмотр решений о гражданстве проводится исключительно при наличии достоверных доказательств мошенничества.

В своей инаугурационной речи 20 января 2025 года Дональд Трамп заявил о намерении немедленно прекратить проникновение нелегалов, начать массовую экстрадицию мигрантов и ввел чрезвычайное положение на южной границе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд США планирует рассмотреть вопрос о конституционности указа Дональда Трампа о праве на гражданство по рождению в 2026 году. Дональд Трамп выступил с критикой по поводу получения Джорджем Клуни и его семьей французского гражданства, указав на схожесть миграционной политики Франции и администрации Джо Байдена.

