NBC сообщил о планах Трампа лишать гражданства до 200 человек в месяц
Власти США начали активную работу по лишению гражданства американцев, родившихся за рубежом, уделяя особое внимание возможному мошенничеству при получении статуса.
Как передает NBC, администрация президента Дональда Трампа расширила кампанию по отзыву американского гражданства у лиц, родившихся за пределами США, в рамках ужесточения иммиграционной политики.
По данным источников канала, в последние месяцы Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) направляла экспертов по всей стране для проверки документов и поиска случаев мошенничества при получении гражданства.
Чиновники сочли, что размещение сотрудников USCIS в более чем 80 региональных подразделениях повысит эффективность обнаружения нарушений, по сравнению с централизованной обработкой подобных дел. Один из осведомленных собеседников сообщил, что власти США рассчитывают отзывать гражданство у 100-200 человек ежемесячно.
В самой USCIS подчеркнули, что пересмотр решений о гражданстве проводится исключительно при наличии достоверных доказательств мошенничества.
В своей инаугурационной речи 20 января 2025 года Дональд Трамп заявил о намерении немедленно прекратить проникновение нелегалов, начать массовую экстрадицию мигрантов и ввел чрезвычайное положение на южной границе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд США планирует рассмотреть вопрос о конституционности указа Дональда Трампа о праве на гражданство по рождению в 2026 году. Дональд Трамп выступил с критикой по поводу получения Джорджем Клуни и его семьей французского гражданства, указав на схожесть миграционной политики Франции и администрации Джо Байдена.
Между тем посольство США в Лондоне начало отказывать топ-менеджерам в визах из-за наличия у них в биографии мелких преступлений.