Госдума одобрила единые правила распределения жилья для студентов

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает сайт «Единой России», Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий введение единых правил предоставления мест в общежитиях для студентов, создание федерального порядка размещения и четкие критерии нуждаемости. Новый закон позволит администрациям выселять так называемых мертвых душ – студентов, которые формально занимают место, но не нуждаются в нем. Сейчас таких, по предварительным оценкам, больше 20 тысяч. Высвободившиеся комнаты смогут получить реально нуждающиеся учащиеся.

Документ также предусматривает появление семейных блоков в общежитиях. Приоритет на заселение и совместное проживание получат студенческие семьи, даже если супруги учатся в разных вузах. По данным Минобрнауки, сегодня в вузах обучаются более 25,7 тыс. студенческих семей, из которых около 13 тысяч имеют детей.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев отметил, что запрос на наведение порядка в распределении мест в общежитиях поступал от самих студентов, и предложенное решение поддержано правительством России.

Первый зампред комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга подчеркнул, что проект формирует условия для адресного и справедливого предоставления жилья на принципах нуждаемости, а все льготные категории – инвалиды, абитуриенты, сироты – сохранят приоритет на получение мест.

Госдума также приняла закон об использовании электроколясок в аэропортах России.

Большинство положений закона, касающихся обслуживания пассажиров с инвалидностью, вступают в силу с 1 марта 2026 года. Для пассажиров, использующих кресла-коляски с электроприводом и съемной аккумуляторной батареей, закреплено право пользоваться своим средством передвижения на территории аэропорта вплоть до посадки в самолет.

Координатор партпроекта «Единая страна – доступная среда» Михаил Терентьев отметил: «Новый закон делает процесс обслуживания пассажиров с инвалидностью более внимательным к особому путешественнику. Так, пассажиры, использующие кресла-коляски с электроприводом, оборудованные съемной аккумуляторной батареей, получили право пользоваться ими в аэропорту вплоть до посадки на борт самолета. Это важное изменение, которое повышает мобильность и комфорт людей с ограничениями по здоровью в аэропорту».

Ранее пассажиры были вынуждены сдавать личную электроколяску при регистрации и использовать коляску, предоставляемую аэропортом, что часто вызывало неудобства и даже травмы. Теперь для обеспечения безопасности полета установлен регламент пересадки из личной электроколяски в кресло, предоставляемое аэропортом, а перевозчик и служба аэропорта должны заранее информировать пассажира о времени и месте пересадки. Пассажиру на электроколяске требуется прибыть на посадку немного раньше основной группы.

Закон также обязывает аэропорты организовать медицинский пункт с оснащением по стандартам, которые определит Минздрав России. Все участники перевозки обязаны синхронизировать информацию о специальных запросах инвалидов, а информация о наличии амбулифта должна быть размещена на официальном сайте аэропорта.