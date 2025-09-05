Профессор РАН развенчала миф о пользе лимонной воды при похудении

Врач Строкова развенчала миф о пользе лимонной воды при похудении

Tекст: Ирма Каплан

Вода с лимоном не способствует снижению веса, если человек не придерживается нормального режима питания и питья. Только рациональное питание, соответствующее возрасту, полу и физической активности, влияет на поддержание здоровой массы тела, пояснила она в беседе с «Газета.Ru».

«Если человек имеет избыточную массу тела и ожирение, ни один продукт при регулярном его применении не поможет снизить вес. Необходимо осознать режим питания, минимизировать количество перекусов. И только после консультации диетолога возможно составить сбалансированный рацион, на котором пациент начнет снижать вес. Лимон в данной ситуации не является панацеей», – объяснила профессор Строкова.

При этом она напомнила, что лимон может быть полезен в профилактике инфекций и заболеваний полости рта из-за высокого содержания витамина C, однако его употребление должно быть разумным.

Врач предупредила, что у пациентов с гиперацидными состояниями и заболеваниями ЖКТ регулярное употребление лимонной воды может привести к негативным последствиям, например, усилению изжоги и жжения.

