Эндокринолог Павлова рассказала о пользе твердой и хрустящей пищи для похудения

Эндокринолог Павлова: Твердая и хрустящая пища способствует снижению веса

Tекст: Ирма Каплан

По ее словам, структура еды напрямую влияет на обмен веществ, поэтому пережевывание «цельных» продуктов (где есть что пожевать) активирует специальные клетки в кишечнике, которые регулируют пищеварение и выработку гормонов, связанных с насыщением и контролем сахара в крови.

«Мягкая и переработанная еда (с разрушенной клеточной структурой) такой реакции не вызывает», – отметила Павлова в Telegram-канале.

Она добавила, что пережевывание твердой пищи помогает усваиваться питательным веществм, дольше ощущать сытость, поддерживать здоровый уровень сахара и энергии.

Павлова привела в доказательство исследование, опубликованное в журнале Neture, в котором рассказывается о том, как структура пищи влияет на гормоны, отвечающие за восприятие питательных веществ в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, что дает представление о неблагоприятном воздействии современных диет на ожирение и сахарный диабет II типа.

Блюда, требующие тщательного пережевывания, позволяют потреблять в среднем на 26% меньше калорий. Также в рацион для снижения и контроля веса следует добавлять больше сезонных овощей, орехов, цельных злаков и хрустящих фруктов, порекомендовала врач.

Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, крепкий чай и кофе снижают усвоение железа из гречки и бобовых, особенно если пить их вместе с едой или сразу после, рассказала врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, как похудеть женщине после 50 лет: что есть нельзя, а что добавить в рацион.