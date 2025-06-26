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Эндокринолог Павлова рассказала о пользе твердой и хрустящей пищи для похудения
Эндокринолог Павлова: Твердая и хрустящая пища способствует снижению веса
Включение в рацион твердой и хрустящей пищи может способствовать ускорению обмена веществ и улучшению контроля аппетита, рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.
По ее словам, структура еды напрямую влияет на обмен веществ, поэтому пережевывание «цельных» продуктов (где есть что пожевать) активирует специальные клетки в кишечнике, которые регулируют пищеварение и выработку гормонов, связанных с насыщением и контролем сахара в крови.
«Мягкая и переработанная еда (с разрушенной клеточной структурой) такой реакции не вызывает», – отметила Павлова в Telegram-канале.
Она добавила, что пережевывание твердой пищи помогает усваиваться питательным веществм, дольше ощущать сытость, поддерживать здоровый уровень сахара и энергии.
Павлова привела в доказательство исследование, опубликованное в журнале Neture, в котором рассказывается о том, как структура пищи влияет на гормоны, отвечающие за восприятие питательных веществ в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, что дает представление о неблагоприятном воздействии современных диет на ожирение и сахарный диабет II типа.
Блюда, требующие тщательного пережевывания, позволяют потреблять в среднем на 26% меньше калорий. Также в рацион для снижения и контроля веса следует добавлять больше сезонных овощей, орехов, цельных злаков и хрустящих фруктов, порекомендовала врач.
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