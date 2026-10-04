Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.3 комментария
НЦ «Россия» стал главным пространством проведения II спортивного диктанта
Национальный центр «Россия» во второй раз стал главным пространством проведения Всероссийского спортивного диктанта.
Масштабный спортивно-просветительский проект организован Олимпийским комитетом России совместно с Министерством спорта РФ. Акция направлена на популяризацию здорового образа жизни, знаний о физической культуре, спорте и Олимпийских играх. В торжественной церемонии открытия приняли участие около 300 гостей, в том числе прославленные спортсмены разных лет.
Церемонию открыл министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
«По поручению Президента России Владимира Владимировича Путина Минспорт и Олимпийский комитет России проводят наступательную дипломатическую и юридическую операцию, результатом которой стало полное восстановление статуса ОКР и снятие всех санкций со всех российских спортсменов в 25 видах спорта, и еще в 35 – с юниоров. Эта работа будет продолжена», – заявил Дегтярев на открытии II Всероссийского спортивного диктанта в Национальном центре «Россия».
Министр напомнил, что Россия стоит у истоков современного олимпийского движения, а одним из учредителей Международного олимпийского комитета был русский генерал Алексей Бутовский.
Спортивный диктант прошел на более чем 1400 площадках в России и за рубежом, включая Армению, Белоруссию, Казахстан, Китай, Монголию, Таджикистан, Туркмению и Турцию. Генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова отметила, что масштаб акции демонстрирует широкий интерес к спорту.
Ведущими диктанта стали трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева и телекомментатор Дмитрий Губерниев, а вопросы зачитывали известные спортсмены и космонавт-испытатель Алексей Зубрицкий.