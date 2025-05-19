Врач объяснила, почему гречку не стоит запивать чаем

Врач рассказала о влиянии чая и кофе на усвоение железа

Tекст: Вера Басилая

Эндокринолог объяснила, что крепко заваренный чай и кофе могут значительно снижать усвоение железа организмом, передает «Газета.Ru».

По словам врача, эти напитки содержат танины, которые «буквально связывают железо, не позволяя ему усвоиться».

Доктор подчеркнула, что особенно сильно это влияет на негемовое железо, которым богаты гречка, бобовые и шпинат – усвоение этого микроэлемента может снижаться на 50–70%, если употреблять чай одновременно с такими продуктами. Мясное железо страдает меньше, но людям, придерживающимся вегетарианской диеты или склонным к анемии, стоит быть особенно внимательными к этим сочетаниям.

Кофе оказывает аналогичное влияние из-за схожего содержания веществ, а какао и горячий шоколад мешают усвоению железа из-за теобромина. Врач добавила, что даже газированные напитки с фосфорной кислотой способны нарушать минеральный обмен.

Также Тананакина отметила, что кальций из молочных продуктов создает дополнительный барьер для усвоения железа, поэтому не следует сочетать молоко, йогурты или сыр с мясными и растительными источниками железа в одном приеме пищи. Врач порекомендовала употреблять чай и кофе минимум за 30–40 минут до еды или через полтора–два часа после нее, а для лучшего усвоения железа сочетать его с продуктами, богатыми витамином C.

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