На освобожденной территории ДНР нашли тайники с похищенными ВСУ святынями

Митрополит Владимир заявил о разграблении храмов в ДНР украинскими боевиками

Tекст: Дмитрий Зубарев

На освобожденных от Вооруженных сил Украины территориях Донецкой Народной Республики обнаружили схроны с похищенным церковным имуществом, передает ТАСС.

«Такие случаи однозначно были, о чем свидетельствуют те схроны, которые были сделаны боевиками ВСУ. Потому что после того, как освобождалась та или иная территория, иногда на базе храмов находили тайники», – сказал Владимир.

Митрополит добавил, что в оставленных тайниках находились иконы, церковная утварь, книги и мощи святых. Ранее он сообщал о спасении российскими военнослужащими плащаницы Пресвятой Богородицы с риском для жизни в ходе боевых действий в республике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сгоревший после атаки Вооруженных сил Украины Свято-Духовский храм в Херсонской области оказался опутан оптоволоконным кабелем для беспилотников.

Украинские военные сбросили боеприпас во двор храма Рождества Пресвятой Богородицы.

Также в Красногоровке нашли заминированный схрон с украденными православными иконами.