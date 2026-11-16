Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.4 комментария
На освобожденной территории ДНР нашли тайники с похищенными ВСУ святынями
Митрополит Владимир заявил о разграблении храмов в ДНР украинскими боевиками
Митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир заявил, что найденные на освобожденных территориях ДНР тайники с православными святынями свидетельствуют о разграблении храмов украинскими военными.
На освобожденных от Вооруженных сил Украины территориях Донецкой Народной Республики обнаружили схроны с похищенным церковным имуществом, передает ТАСС.
«Такие случаи однозначно были, о чем свидетельствуют те схроны, которые были сделаны боевиками ВСУ. Потому что после того, как освобождалась та или иная территория, иногда на базе храмов находили тайники», – сказал Владимир.
Митрополит добавил, что в оставленных тайниках находились иконы, церковная утварь, книги и мощи святых. Ранее он сообщал о спасении российскими военнослужащими плащаницы Пресвятой Богородицы с риском для жизни в ходе боевых действий в республике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сгоревший после атаки Вооруженных сил Украины Свято-Духовский храм в Херсонской области оказался опутан оптоволоконным кабелем для беспилотников.
Украинские военные сбросили боеприпас во двор храма Рождества Пресвятой Богородицы.
Также в Красногоровке нашли заминированный схрон с украденными православными иконами.