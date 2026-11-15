Tекст: Антон Антонов

Авиация ВКС России и расчеты беспилотников «Герань» нанесли удары по цеху производства украинских беспилотников и позициям 10-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Нежин и Клюсы, сообщил связанный с группировкой войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду расчеты беспилотников «Герань» нанесли удары по складам украинских ударных дронов в Черниговской области.

Во вторник российские войска поразили склады украинских дронов дальнего действия в районах Чернигова и Пекуровки.

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