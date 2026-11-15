В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
Российские войска нанесли удар по цеху дронов ВСУ в Черниговской области Украины
Группировка российских войск «Север» ударила по цеху производства украинских дронов в Черниговской области Украины.
Авиация ВКС России и расчеты беспилотников «Герань» нанесли удары по цеху производства украинских беспилотников и позициям 10-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Нежин и Клюсы, сообщил связанный с группировкой войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду расчеты беспилотников «Герань» нанесли удары по складам украинских ударных дронов в Черниговской области.
Во вторник российские войска поразили склады украинских дронов дальнего действия в районах Чернигова и Пекуровки.