Tекст: Антон Антонов

«Некоторые европейские лидеры хотели бы видеть в переговорщиках супергероя», – пишет Politico.

Отмечается, что Киев также настаивал на назначении одного переговорщика от Европы в течение нескольких дней и даже намекал на конкретного кандидата.

«Они бы никогда его не нашли», – заявило издание со ссылкой на дипломатов и чиновников, близких к переговорам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условием участия европейских стран в мирных переговорах по Украине демонстрацию ими реальной готовности способствовать урегулированию.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о согласовании делегации Евросоюза на экспертных переговорах по Украине.



В четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф указал на возможность привлечения представителей европейских стран к трехсторонним переговорам.