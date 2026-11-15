В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
Делегация КНДР прибыла в Москву по приглашению Медведева
Партийно-правительственная делегация КНДР во главе с членом президиума политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Чо Ен Воном прибыла в Москву по приглашению зампреда Совбеза России, председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, сообщает ЦТАК.
Делегация КНДР 14 ноября спецсамолетом прибыла в Москву, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.
В московском аэропорту делегацию встретили зампред комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов и посол КНДР в России Син Хон Чхор.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко провел встречу с послом КНДР в Москве Син Хон Чхолем для обсуждения развития двусторонних отношений.
Чо Ен Вон поздравил Медведева с победой партии на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.