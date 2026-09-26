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    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    74 комментария
    26 сентября 2026, 17:04 • Новости дня

    В КНДР поздравили «Единую Россию» с победой на выборах

    Трудовая партия Кореи поздравила «Единую Россию» с победой на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Чо Ён Вон поздравил председателя «Единой России» Дмитрия Медведева с победой на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.

    Секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Чо Ён Вон направил поздравительную телеграмму председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву в связи с победой на выборах в Госдуму девятого созыва, передает ТАСС.

    «От имени ЦК ТПК и от себя лично передаю вам и в вашем лице всем членам Всероссийской политической партии горячие поздравления и товарищеский привет», – говорится в послании, отправленном 24 сентября.

    Представитель Северной Кореи также выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между правящими партиями двух государств. Кроме того, он отметил важность выполнения договоренностей, которые были достигнуты в ходе российско-корейских встреч на высшем уровне.

    По итогам голосования партия «Единая Россия» получила 349 мандатов в нижней палате парламента.

    Итоговая явка избирателей на прошедших выборах превысила рекордные 59%.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении первого заседания Государственной думы девятого созыва 30 сентября.

    25 сентября 2026, 11:25 • Новости дня
    Украина спровоцировала скандал в Южной Корее из-за военнопленных КНДР
    Украина спровоцировала скандал в Южной Корее из-за военнопленных КНДР
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль столкнулся с критикой после того, как президент Украины Владимир Зеленский с трибуны ООН сообщил о передаче в Сеул двух военнопленных из армии КНДР, о которой стороны договорились не объявлять публично.

    Правительство Южной Кореи оказалось в затруднительном положении после того, как стало известно, что двое военнопленных северокорейских военнослужащих, воевавших на стороне России на Украине, были отправлены в Сеул, а Владимир Зеленский заявил об этом в своем выступлении на Генассамблее ООН, хотя договоренность с Киевом предусматривала конфиденциальность, пишет Yonhap.

    По данным агентства, Украина и Южная Корея согласовали перевод пленных в рамках негласного «закулисного» механизма, который должен был проходить в «спокойном режиме» без широкой огласки, чтобы не обострять отношения с КНДР и не подрывать безопасность участников операции. В Сеуле подчеркивали, что речь шла о гуманитарном и правовом обеспечении статуса военнопленных, а не об обмене разведданными или военной информацией.

    Министерство по делам объединения Южной Кореи заявило, что не получало от Украины предварительных уведомлений о намерении Киева публично раскрыть детали отправки пленных северокорейцев и потому не комментирует формулировки Зеленского. В ведомстве добавили, что не запрашивали у украинской стороны дополнительные сведения о маршруте и условиях передачи, сославшись на конфиденциальный характер договоренностей.

    Депутат парламента Ю раскритиковал кабинет Юн Сок Ёля за то, что общественность узнала о переводе военнопленных КНДР из выступления украинского президента, а не от собственных властей, и увязал этот эпизод с прежними претензиями к правительству по поводу сокрытия деталей инцидента с противопехотными минами в демилитаризованной зоне. По его словам, стремление администрации к «тихому режиму» в чувствительных вопросах ставит под сомнение транспарентность принятия решений в сфере безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных северокорейских военных. Спецслужбы Южной Кореи выразили сильное сожаление из-за нарушения Киевом соглашения о неразглашении факта задержания этих солдат. Ранее Южная Корея захотела получить находящихся на Украине пленных военнослужащих КНДР для пропагандистских и военных целей.

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    26 сентября 2026, 03:50 • Новости дня
    Глава Южной Кореи выступил с отповедью в адрес Зеленского из-за пленных КНДР

    Ли Чжэ Мён выступил с отповедью Зеленскому из-за пленных КНДР

    Глава Южной Кореи выступил с отповедью в адрес Зеленского из-за пленных КНДР
    @ Carlos Santiago/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Южной Кореи Ли Чже Мен жестко раскритиковал в соцсети Х главу киевского режима Владимира Зеленского за разглашение сведений о передаче Сеулу военнопленных из КНДР.

    «Государственные дела должны вестись в интересах нации и народа, а не ради интересов или роста популярности правящего режима или тех, кто находится у власти. Вопрос репатриации северокорейских пленных крайне деликатен и имеет серьезные последствия для дипломатии, национальной безопасности и ситуации на Корейском полуострове», – отмечает южнокорейский лидер в большом послании в соцсети Х.

    Ли Чжэ Мён указывает на сложные отношения между Сеулом и Пхеньяном, а также угрозы жизням людей и нацбезопасности, которыми руководствовалась южнокорейская сторона, призывая не предавать ситуацию огласке.

    «Людей, которые ставят под угрозу человеческие жизни и национальную безопасность ради мелкой личной выгоды, называют убийцами или предателями», – негодует политик.

    Он признает, что было бы неверно критиковать решение о неразглашении информации, если оно было разумным и обоснованным, но нынешняя ситуация не такова.

    «Хотя мне неизвестны конкретные обстоятельства, побудившие украинскую сторону нарушить договоренность о конфиденциальности и предать дело огласке, сложившаяся ситуация вызывает глубокое сожаление», – написал Ли Чжэ Мён.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных военных КНДР, чем Украина спровоцировал скандал в Южной Корее. Украина нарушила соглашение с Южной Кореей о северокорейских военнопленных.

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    26 сентября 2026, 12:26 • Видео
    Россия начала отключение Украины от интернета

    В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

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    25 сентября 2026, 12:05 • Новости дня
    Центризбирком огласил итоги выборов в Госдуму девятого созыва

    ЦИК: «Единая Россия» получила 349 мандатов в Госдуме

    Центризбирком огласил итоги выборов в Госдуму девятого созыва
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подвела итоги голосования, согласно которым парламентское большинство из 349 мест досталось представителям «Единой России».

    По результатам прошедших выборов в нижнюю палату парламента прошли шесть политических объединений, передает РИА «Новости».

    «Единая Россия» получила 349 мандатов: 140 по федеральному округу и 209 по одномандатным избирательным округам», – заявила Элла Памфилова.

    КПРФ досталось 37 депутатских кресел, из них 32 по федеральному округу и пять по одномандатным.

    Представители ЛДПР забрали 23 мандата, а партия «Новые люди» обеспечила себе 19 мест по федеральному округу.

    «Справедливая Россия» смогла провести в парламент 17 своих кандидатов, из них 13 – федеральный округ, четыре – одномандатники.

    Партия «Родина» получила лишь один мандат.

    Кроме того, в Государственную думу девятого созыва прошли четыре кандидата, участвовавших в кампании в качестве самовыдвиженцев.

    Явка на выборах составила 59,80% – свои голоса отдали 67 448 094 человека, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

    Масштабное голосование проходило по всей стране с 18 по 20 сентября 2026 года. В этот период распределялось около 20,7 тыс. различных выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что формирование нового состава парламента является важнейшим внутриполитическим событием.

    Президент России Владимир Путин заявил, что рекордная явка на прошедших выборах в Госдуму демонстрирует поддержку гражданами курса на укрепление государства.

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал кандидатов, которых партия выдвигает на должности руководителей комитетов и комиссий Госдумы.

    Президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным кресло руководителя нижней палаты российского парламента.

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    24 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Медведев огласил список кандидатов на посты глав комитетов Госдумы

    Медведев предложил кандидатуры на должности председателей комитетов Госдумы

    Медведев огласил список кандидатов на посты глав комитетов Госдумы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал кандидатов, которых партия выдвигает на должности руководителей комитетов и комиссий Государственной думы.

    Медведев в ходе совместного заседания бюро высшего совета и генерального совета озвучил список кандидатов на посты председателей профильных комитетов нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».

    На должность главы комитета по бюджету и налогам предложен Андрей Макаров. Комитет по энергетике может возглавить Николай Шульгинов, а комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству – Павел Крашенинников. Комитетом по обороне предложено руководить Владимиру Касатонову, а комитетом по уголовному и административному законодательству – Юрию Петрову.

    Партия также выдвинула Ирину Белых на пост главы комитета по просвещению, Владислава Головина – по молодежной политике, Олега Морозова – по контролю. Сергей Боярский стал кандидатом на должность руководителя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Максим Топилин предложен на пост главы комитета по экономической политике, Ольга Казакова – по культуре, Евгений Москвичев – по транспорту.

    Владимир Гутенев может возглавить комитет по промышленности и торговле, Сергей Пахомов – по строительству и ЖКХ, Владимир Иванов – по делам национальностей. Олег Матыцин выдвинут на пост председателя комитета по физической культуре и спорту, Василий Пискарев – по безопасности и противодействию коррупции, Петр Толстой – по международным делам.

    «Еще раз поздравляю всех с высокой поддержкой нашей партии во время выборов. Эта поддержка обязывает нас сделать все, чтобы ее оправдать», – заявил Медведев.

    Ранее Дмитрий Медведев анонсировал создание нового комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

    Председатель партии «Единая Россия» спрогнозировал получение 349 депутатских мандатов.

    Президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным кресло руководителя нижней палаты российского парламента.

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    24 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Нарышкин заявил о вмешательстве ЕС в российские выборы
    Нарышкин заявил о вмешательстве ЕС в российские выборы
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил о попытках европейских стран повлиять на результаты голосования в Государственную думу.

    Российская сторона зафиксировала активность европейских структур, направленную против избирательного процесса, передает ТАСС. По словам главы СВР, западные чиновники заблаговременно написали негативное заключение о ходе голосования.

    «Вмешательство было, мы это отмечали. Мы отмечали тот факт, что в той же комиссии ЕС уже заранее подготовили, так сказать, бумажку, чтобы объявить, что выборы были плохие», – подчеркнул Нарышкин в телеэфире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки сообщила о подготовке Европой масштабного плана срыва выборов в России.

    Глава комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о скоординированной кампании европейских СМИ по дискредитации голосования.

    Глава МИД Сергей Лавров указал на беспрецедентные попытки западных стран вмешаться в избирательный процесс.

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    25 сентября 2026, 12:18 • Новости дня
    В новую Госдуму прошли 46 участников СВО

    ЦИК: Мандаты депутатов Госдумы получили 46 участников СВО

    В новую Госдуму прошли 46 участников СВО
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Госдуму девятого созыва избраны 46 участников или ветеранов СВО, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила об избрании 46 участников и ветеранов специальной военной операции в нижнюю палату парламента, следует из сообщения на сайте ЦИК. Это почти 25% от количества зарегистрированных кандидатами участников СВО.

    «На выборах депутатов Государственной думы у нас впервые… избрано 46 участников специальной военной операции, участников или ветеранов, то есть свыше 10% от общего количества мандатов», – заявила Элла Памфилова.

    Голосование проходило в стране в период с 18 по 20 сентября. Всего в нижней палата парламента 450 мест.

    Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщала, что в списки кандидатов от партий на выборах в Госдуму включено 110 участников СВО. По одномандатным округам в качестве кандидатов было зарегистрировано 76 ветеранов спецоперации.

    Памфилова заявила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму.

    Президент России Владимир Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов спецоперации.

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    24 сентября 2026, 16:45 • Новости дня
    Медведев заявил о создании двух новых комитетов в Госдуме

    Медведев анонсировал появление в Госдуме комитета по ИИ

    Медведев заявил о создании двух новых комитетов в Госдуме
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В нижней палате парламента планируют сформировать два новых профильных комитета, которые займутся вопросами цифрового развития, искусственного интеллекта и законодательства, сообщил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    Медведев сообщил о предстоящих изменениях в структуре нижней палаты парламента. Инициатива обсуждалась на совместном заседании бюро Высшего совета и Генерального совета партии, передает Интерфакс.

    «Предлагается создать в структуре Госдумы новый комитет – по цифровому развитию и искусственному интеллекту», – заявил Медведев и добавил, что планируется также учреждение комитета по уголовному и административному законодательству.

    Он отметил, что это позволит распределить законопроектную работу между двумя профильными структурами, и подчеркнул, что подобная необходимость назрела уже давно. Ранее все эти вопросы находились в ведении единого комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев обозначил достижение технологического лидерства сквозной идеей развития российской экономики.

    Днем ранее политик предупредил о рисках техногенных катастроф из-за искусственного интеллекта.

    Летом Госдума приняла в первом чтении законопроект для развития отечественных технологий в этой сфере.

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    25 сентября 2026, 12:53 • Новости дня
    Памфилова назвала враждебными мешавшие выборам в Госдуму страны
    Памфилова назвала враждебными мешавшие выборам в Госдуму страны
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала враждебными государства, которые создавали препятствия для участия россиян в выборах депутатов Государственной думы.

    Председатель Центральной избирательной комиссии назвала ряд государств враждебными из-за создания препятствий для голосования россиян на выборах в Государственную думу, передает РИА «Новости».

    «Это несмотря на все сложности в так называемых недружественных – враждебных странах, я так скажу откровенно. Они нас врагами назначили, что мы будем с ними нянчиться. Враждебных странах, которые создавали массу препятствий для наших избирателей», – заявила Элла Памфилова на заседании ЦИК, посвященном утверждению итогов выборов.

    По ее словам, несмотря на все возникшие трудности, желающие граждане смогли прийти и отдать свой голос. Глава ведомства также поблагодарила дипломатических работников за организацию процесса голосования за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦИК Элла Памфилова отметила сложные условия голосования россиян в недружественных странах.

    Попытки противников сорвать выборы полностью провалились.

    Прошедшая избирательная кампания состоялась на фоне беспрецедентных угроз.

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    25 сентября 2026, 12:00 • Новости дня
    Памфилова заявила об отражении всех атак «киберсволочи» на ресурсы ЦИК

    Памфилова сообщила о провале попыток хакеров взломать ресурсы ЦИК на выборах

    Памфилова заявила об отражении всех атак «киберсволочи» на ресурсы ЦИК
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ни одна «киберсволочь» не смогла прорваться в дни голосования на выборах депутатов Госдумы через защиту ресурсов Центральной избирательной комиссии России, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

    Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила о надежности информационных систем комиссии во время прошедших выборов, передает РИА «Новости».

    По ее словам, ни одной кибератаке не удалось нарушить работу ресурсов.

    «Вместе с нашими партнерами – Минцифры, «Ростелекомом», Ростехнадзором и другими службами – мы справились. Я хочу всех их сердечно поблагодарить тоже за очень слаженную, мощную работу, совместную мощную работу. Вся эта киберсволочь не смогла прорваться через нашу мощную защиту», – подчеркнула Элла Памфилова.

    Глава ЦИК добавила, что ни одна другая страна в мире не выдержала бы столь масштабного воздействия на избирательные системы.

    Голосование за депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещенные выборы проходили с 18 по 20 сентября 2026 года. В единый день голосования распределялись более 20 тыс. мандатов и должностей. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что эти выборы стали важнейшим внутриполитическим событием.

    В пятницу стало известно, что хакеры из США, Франции и Сингапура пытались сорвать электронные выборы в России.

    Памфилова заявила о беспрецедентных угрозах во время прошедших выборов.

    Памфилова сообщила, что организаторы масштабных хакерских атак не смогли скомпрометировать избирательный процесс.

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    25 сентября 2026, 10:02 • Новости дня
    Хакеры из США, Франции и Сингапура пытались сорвать электронные выборы в России

    Tекст: Вера Басилая

    Хакеры из США, Франции и Сингапура предприняли попытку сорвать дистанционное электронное голосование во время выборов в Госдуму России, сообщили в «Ростелекоме».

    Во время выборов в Государственную думу злоумышленники из США, Франции и Сингапура попытались нарушить работу дистанционного электронного голосования, передает РИА «Новости».

    В компании «Ростелеком» уточнили, что источники вредоносного трафика находились в IP-пространствах более чем 30 государств, включая Британию и Украину.

    «Самые мощные по интенсивности атаки шли из сетей недружественных стран. Источниками вредоносного трафика были IP-пространства более чем 30 государств, в том числе Великобритании и Украины. При этом в атаках на инфраструктуру электронного голосования среди основных стран-источников замечены США, Франция и Сингапур», – сообщили в компании.

    За три дня голосования специалисты нейтрализовали более 3 тыс. волн DDoS-атак, мощность которых достигала 1,7 Тбит/c. Кроме того, было заблокировано свыше 170 млн вредоносных воздействий на веб-сервисы и предотвращены попытки проникновения в инфраструктуру. Главной задачей защиты было недопущение подмены или раскрытия результатов до официального завершения выборов.

    Количество и мощность кибератак значительно превысили показатели прошлых выборов, включая президентскую кампанию 2024 года. Основными целями хакеров стали системы электронного правительства, портал «Госуслуги», инфраструктура «Ростелекома», система электронного голосования и ресурсы Центральной избирательной комиссии.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о беспрерывных ночных атаках на московскую систему дистанционного электронного голосования.

    Председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов сообщил об использовании злоумышленниками искусственного интеллекта.

    В итоге глава Центризбиркома констатировала полный провал попыток противников сорвать выборы.

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    24 сентября 2026, 15:25 • Новости дня
    Полянский заявил о ярости Зеленского из-за успешных выборов в России

    Полянский: Успешные выборы в России вызвали ярость Зеленского

    Tекст: Дарья Григоренко

    Успешное проведение парламентских выборов в России вызвало крайнее недовольство Владимира Зеленского, который безуспешно пытался сорвать голосование, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    Полянский сообщил, что успешное завершение выборов в России привело украинского лидера в ярость, передает ТАСС. Дипломат отметил, что Киев пытался сорвать голосование террором, так как не мог помешать волеизъявлению российских граждан политическими средствами, но просчитался.

    «Особую ярость у Зеленского и его клики вызвали состоявшиеся на прошлой неделе выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, которые впервые в истории современной России прошли в условиях специальной военной операции», – заявил Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

    Кроме того, постпред подчеркнул, что на фоне неудач на поле боя Украина любой ценой пытается втянуть страны Европы и НАТО в прямой конфликт с Россией. По словам дипломата, у Киева закончились зенитные ракеты-перехватчики, а стране грозит полный энергетический и транспортный коллапс перед зимой. При этом украинские власти волнует лишь выкачивание денег из страны через коррупционную систему, резюмировал Полянский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил о провале планов Киева по срыву голосования в Государственную думу.

    Президент России Владимир Путин заявил о попытках украинских властей помешать российскому избирательному процессу.

    Партия «Единая Россия» набрала более 57% голосов по итогам подсчета пятой части бюллетеней.

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    25 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    Памфилова назвала ошибку с бюллетенями в Кировской области недопустимой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель ЦИК России Элла Памфилова раскритиковала техническую ошибку при печати избирательных бюллетеней в Кировской области, из-за которой результаты голосования аннулировали.

    Инциденту с бракованными бланками на региональных выборах дадут самую строгую оценку, подчеркнула Памфилова, передает РИА «Новости». «Выборы придется проводить по этому округу через год. Это недопустимо. Будет дана самая принципиальная оценка», – заявила глава Центризбиркома.

    Ранее сообщалось, что из-за производственного брака 32 тыс. бюллетеней по одномандатному округу номер 25 признали недействительными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия анонсировала новое голосование в законодательное собрание Кировской области из-за бракованных бюллетеней.

    Общая доля недействительных избирательных бланков на прошедших выборах составила 1,36%.

    Ранее из-за повреждения печатей на переносных ящиках специалисты аннулировали часть голосов в Орловской области и Якутии.

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    25 сентября 2026, 17:32 • Новости дня
    Эксперт: Ветераны СВО подвигами доказали свое право быть во власти

    Политолог Сергеева: «Оборонная консолидация» общества сыграла на выборах в пользу ЕР

    Эксперт: Ветераны СВО подвигами доказали свое право быть во власти
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    На прошедших выборах в Госдуму участвовало рекордное число ветеранов СВО: практически все партии включили их в свои списки, но большинство представляло «Единую Россию». Участники спецоперации своими подвигами доказали право представлять интересы граждан во власти, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Мария Сергеева. В пятницу Центризбирком подвел официальные итоги выборов в Госдуму.

    «Российское избирательное законодательство – одно из самых передовых в мире. Международные наблюдатели единодушно отметили беспрецедентный уровень прозрачности и контроля на всех этапах голосования. Каждый участок все три дня находился под наблюдением – как независимых, так и партийных наблюдателей. Подсчет голосов и составление протоколов проводились открыто», – отметила политолог Мария Сергеева, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    Отдельного внимания, по ее словам, заслуживает организация голосования в прифронтовых регионах. «Люди, приходившие на участки в этих регионах, и сотрудники избиркомов, обеспечивавшие легитимность процесса, проявили настоящее мужество. Противник целенаправленно атаковал их: были персональные атаки на членов комиссий, среди них есть жертвы».

    «Кроме того, в ночь перед последним днем голосования зафиксированы массированные кибератаки на серверы ДЭГ и сайт ЦИК, а также рекордный по количеству налет БПЛА на Москву и центральные регионы. Все это должно было вызвать протесты и хаос, но сработало ровно наоборот», – пояснила Сергеева.

    По ее словам, общество продемонстрировало консолидацию. «Явка оказалась одной из самых высоких за всю историю думских выборов. Очереди на участках, где стояли люди разных возрастов – от молодых до пожилых, – стали зримым ответом на попытки запугать избирателей», – пояснила собеседница.

    По мнению Сергеевой, реакция избирателей была вполне понятной: «Раз для западных «партнеров» так важно сломать процесс выборов в Госдуму, значит, мы придем и проголосуем».

    Этот эффект «оборонной консолидации», считает политолог, прежде всего сыграл в пользу партии власти. «Обычно лоялистов сложно мотивировать прийти на участки – они всем довольны и предпочли бы провести выходной на даче. Но здесь они пришли, чтобы поддержать Россию. В итоге «Единая Россия» не просто укрепила позиции, но и расширила фракцию. Президент России Владимир Путин, поблагодарив граждан за активное участие в выборах, фактически получил общественный мандат доверия своему курсу – и, судя по результатам, поддержка даже возросла», – рассказала политолог.

    Отдельно Сергеева отметила участие в выборах рекордного числа участников и ветеранов СВО, баллотировавшихся в депутаты разных уровней. «Практически все партии включили их в свои списки, но большинство представляло «Единую Россию». Военные с большим доверием голосуют за тех, кто доказал право представлять их интересы кровью и подвигом. Программа «Время героев», инициированная президентом, подготовила защитников к работе в исполнительной и законодательной власти. Среди них уже есть и победившие на выборах губернаторы», – добавила спикер.

    Сергеева напомнила, что Владимир Путин прямо поставил задачу: защитники Отечества должны стать новой элитой страны. «Это перекликается с древнегреческой традицией, где демократия была властью мужчин с оружием, защищающих свой полис. Наши герои будут заниматься прежде всего поддержкой семей участников СВО и самих военных, понимая нужды фронта и тыла. Кто-то проявит себя как яркий политик, кто-то – как молчаливый, но твердый партийный работник. Но все они – люди, доказавшие свое право быть во власти», – считает политолог.

    Говоря о результатах партий, Сергеева назвала «Единую Россию» абсолютным победителем выборов. По ее мнению, партия укрепила электоральную базу за счет консолидации вокруг флага, поддержки президента и обновления рядов участниками СВО.

    «ЛДПР прошла сложный период смены лидера и аппарата. Новая команда справилась, укрепила позиции и расширила фракцию, хотя потенциал реализован не до конца. Партии не хватает харизматичных спикеров, на которых сохраняется запрос у традиционного электората», – рассуждает эксперт.

    По оценке политолога, «Новые люди» провели успешную кампанию, расширив фракцию более чем на треть. «Они доказали, что являются не партией-однодневкой, а серьезной силой. Хорошо сконструированный образ, правильные месседжи, работа с нишевым электоратом, блогерами и субкультурами – все это дало результат», – пояснила спикер.

    «Справедливая Россия» с трудом преодолела 5-процентный барьер. «При наличии ярких личностей образ на федеральном уровне не сложился: внутренние разброды и шатания помешали. Коммунисты – главные проигравшие: они теряют традиционный электорат, оставаясь на старых месседжах. Второе место удержали не благодаря сильной кампании, а потому что ЛДПР и эсеры не до конца реализовали свой потенциал», – резюмировала Сергеева.

    В пятницу председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании по итогам выборов в Госдуму сообщила, что партии успешно завершили предвыборные кампании. В Госдуму девятого созыва прошли шесть политических объединений.

    «Единая Россия» получила 349 мандатов: 140 по федеральному округу и 209 по одномандатным избирательным округам. КПРФ получила 37 депутатских мандатов, из них 32 по федеральному округу и пять по одномандатным округам. ЛДПР получила 23 мандата, «Новые люди» – 19 мест по федеральному округу.

    «Справедливая Россия» провела в Госдуму 17 кандидатов: 13 по федеральному округу и четыре по одномандатным округам. Партия «Родина» получила один мандат. Кроме того, в нижнюю палату российского парламента прошли четыре кандидата, баллотировавшиеся в порядке самовыдвижения.

    Явка на выборах составила 59,80% – свои голоса отдали 67 448 094 человека. По словам Памфиловой, наибольшую активность в ходе выборов продемонстрировали военнослужащие, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции. При этом абсолютное большинство партий включило в свои списки участников и ветеранов СВО: всего на выборах всех уровней баллотировались 1586 таких кандидатов, в том числе 186 – на выборах в Госдуму.

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    23 сентября 2026, 22:55 • Новости дня
    Политолог отметила слова Путина «это голосование за вас», обращенные к участникам СВО

    Политолог Федорова: Голосуя за патриотических кандидатов, россияне поддержали бойцов на передовой

    Политолог отметила слова Путина «это голосование за вас», обращенные к участникам СВО
    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Обращение Владимира Путина к избирателям и военным в зоне СВО показало тесную связь между политической жизнью страны и событиями на передовой – голос за кандидата с патриотической позицией на выборах стал голосом в поддержку бойцов на фронте, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, эксперт ЭИСИ. В четверг президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах.

    «Обращение Владимира Путина, в котором он поблагодарил граждан за активное участие в выборах и отметил провал попыток противника сорвать голосование, подводит итог кампании. Она вышла далеко за рамки обычной электоральной процедуры, поэтому голосование стало для людей способом совершить патриотический поступок и продемонстрировать свою позицию», – считает политолог Анна Федорова, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    Это особенно актуально для жителей исторических регионов, где участие в выборах для многих людей связано с непосредственным риском для жизни, подчеркивает эксперт. «Там были потери, в том числе среди членов избирательных комиссий. Для них эта работа стала по-настоящему героической. Но и в Подмосковье были атаки беспилотников и жертвы. Жители самых разных регионов понимают, что противник хотел запугать людей, заставить их отказаться от участия в выборах и тем самым создать повод говорить о несостоятельности российского избирательного процесса. Но произошло ровно обратное», – отмечает Федорова.

    Слова президента «это голосование за вас», обращенные к бойцам на передовой, также показывают, насколько тесно сегодня связаны события на фронте и политическая жизнь страны, добавила Федорова.

    «Партии и кандидаты, за редчайшими исключениями, едины по этому вопросу. Трудно представить кандидата в федеральный парламент, который не высказывался бы по теме СВО или лично не участвовал в помощи фронту. Люди видят это единство. Поэтому голос за кандидата с патриотической позицией воспринимается и как голос в поддержку бойцов на фронте. Важно и то, что сами участники СВО активно включились в избирательную кампанию и добились заметных результатов», – отметила политолог.

    При этом высокие результаты «Единой России» – не повод для самоуспокоения, а прежде всего серьезный мандат ответственности, считает эксперт. «Власть обязана делом оправдать кредит доверия. Главные вызовы не заканчиваются после выборов. Экономическое давление, атаки, попытки дестабилизации, угроза террористических актов – сама конфигурация вызовов остается прежней. Люди обновили мандат доверия, а кто-то получил его впервые. Теперь надо работать. Президент всегда говорит об этом, и каждый раз он прав», – резюмирует Федорова.

    В среду президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством поблагодарил россиян за активное участие в выборах.

    «Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов. Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно. Такое активное, даже рекордное количество людей, которые пришли на избирательные участки, проголосовали, говорит о том, что народ России поддерживает наши усилия, направленные на укрепление страны», – сказал президент.

    Глава государства также обратился к бойцам и командирам на передовой линии. «Хочу, чтобы вы знали, товарищи, – это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, ваш героизм, вашу преданность Родине. Не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой поставили в рамках специальной военной операции, будут достигнуты», – подчеркнул Путин.

    При этом, по его словам, власти теперь «нужно сделать все для того, чтобы оправдать доверие, которое люди оказали правительству Российской Федерации, всему российскому руководству по всем важнейшим направлениям укрепления России».

    По предварительным результатам, партия «Единая Россия» получает рекордное количество мандатов за свою историю – 355. Это позволяет ей получить конституционное большинство. КПРФ займет 40 депутатских мест, ЛДПР – 25, «Новые люди» – 20, «Справедливая Россия» – четыре, «Родина» – одно. Окончательные итоги голосования станут известны 25 сентября. Выборы депутатов Госдумы и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли с 18 по 20 сентября при явке в 59 %.

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    23 сентября 2026, 21:21 • Новости дня
    Эксперт: Голосование за рубежом показало сохранившуюся у россиян связь с Родиной

    Политолог Мартынов: Победа ЕР за рубежом – показатель патриотических настроений россиян

    Эксперт: Голосование за рубежом показало сохранившуюся у россиян связь с Родиной
    @ Алексей Тащилин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Противодействие иностранных властей не смогло помешать находящимся за границей россиянам поддержать политический курс своей страны – именно этим объясняется высокий результат «Единой России» на зарубежных участках на выборах в Госдуму, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Весьма показательным он назвал голосование в Молдавии, где ЕР получила 77,62%.

    «Победа «Единой России» с результатом более 45% на зарубежных участках в рамках выборов в Госдуму – закономерный итог. Ничего удивительного в этом нет: наши сограждане, по какой-то причине оказавшиеся в других странах, испытывают к своей Родине теплые чувства. Участие в голосовании становится для них способом укрепить эту связь», – сказал политолог Алексей Мартынов.

    «Они так же, как и мы, желают почувствовать себя частью общего дела. И не словом, но делом показать, что расстояние, пусть иногда и очень большое, не ведет к разрыву связей с Россией и ее будущим. И помешать этому не способна политика любого иного государства, каким бы веяниям она ни была подвержена. Патриотизм сломит любые преграды», – акцентирует он.

    «Так, несмотря на санкционное давление и откровенное противодействие со стороны Кишинева, в Молдавии на избирательные участки пришло великое множество людей, которые поддержали «Единую Россию». Результат партии здесь – 77,62%. Показательны результаты и в других странах», – продолжает собеседник.

    В Вашингтоне, например, за партию власти свой голос отдали 46,88% человек. «Наши сограждане по всему миру шли на участки, поскольку им искренне хотелось поддержать действующую политику страны. И государство им в этом помогло: возможность волеизъявления была предоставлена максимально широкому числу людей», – заключил Мартынов.

    Напомним, в России с 18 по 20 сентября прошли выборы в Госдуму. Для соотечественников за пределами страны были открыты 326 избирательных участков в 152 государствах, а «Единая Россия» стала лидером зарубежного голосования с результатом в 45%, сообщает политолог Марат Баширов.

    В целом по России, по словам члена ЦИК Павла Андреева, явка составила 59,68%. Предыдущий максимум был зафиксирован на выборах 2003 года, когда на участки пришли 55,7% избирателей. По состоянию на 23 сентября, «Единая Россия» с большим преимуществом удерживает первое место. Второе место у КПРФ, далее идут ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Остальные партии не преодолевают пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Госдуму.

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