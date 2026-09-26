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Российские FPV-дроны поразили скрытый танк Т-64 ВСУ в Харьковской области
Разведчики группировки войск «Запад» обнаружили замаскированный танк Т-64 ВСУ в Харьковской области и уничтожили его в ходе скрытного марш-броска, сообщило Министерство обороны.
Минобороны сообщило, что бойцы разведывательного подразделения группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО в Харьковской области с помощью БПЛА выявили тщательно замаскированный в лесистой местности танк Т-64 ВСУ, передает RT.
Получив координаты, командование приняло решение об уничтожении боевой машины. Военнослужащие совершили скрытный марш-бросок к линии боевого соприкосновения, чтобы подобраться на дистанцию атаки.
Дождавшись удобного момента, операторы FPV-дронов из состава 6-й гвардейской общевойсковой армии нанесли точные удары по украинскому Т-64. В результате грамотных действий беспилотной авиации бронетехника была успешно поражена.
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