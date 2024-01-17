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    Зачем Россия создает рекордные запасы золота
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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Свобода давно не там, где ее ищут

    Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.

    3 комментария
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Политэмигранты врут, как очевидцы

    Говоря о том, что в США бытует миф о страшной и ужасной России, многие думают, что виноваты в этом исключительно американские СМИ. Увы, в конкурсе «кто расскажет самую страшную историю о России» они всегда будут на втором месте после так называемых очевидцев.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Британская конфетка не сделает жизнь Зеленского слаще

    На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.

    4 комментария
    17 января 2024, 14:57

    Предсказавший развал СССР французский историк раскрыл неожиданное будущее России

    Предсказавший развал СССР французский историк Тодд заявил о будущем сближении России и Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Поражение НАТО на Украине приведет к тому, что Россия и Германия сблизятся, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью Journal du Dimanche.

    Он заявил, что Вашингтон с 2004 года одержим идеей отдалить Москву и Берлин, но этот план окажется провальным. По мнению ученого, Москва и Берлин больше не могут находиться в конфронтации, их экономики предназначены друг друга взаимно дополнять, передает РИА «Новости».

    Тодд уверен, поражение США на Украине сблизит Германию и Россию. Если США уйдут из Европы, тогда мы с удивлением увидим, как над умиротворенной планетой встает солнце, заключил он.

    Эммануэль Тодд – антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор многих книг. В 1976 году он предсказал распад Советского Союза в книге «Окончательный провал».

    Ранее журналист Сеймур Херш заявил, что Вашингтон начал подготовку подрыва «Северных потоков» еще до того, как Россия начала СВО на Украине.

    15 января 2024, 13:14
    Рар: Немцев нельзя запугать войной с Россией

    Политолог Рар: Немецкое общество не верит в возможность конфликта с Россией

    Рар: Немцев нельзя запугать войной с Россией
    @ Imago Images/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Публикация Bild вполне может готовить немцев к необходимости отправки иностранных военных на Украину. Однако общество ФРГ не запугать конфликтом с Москвой. В это никто не верит. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Рар. Ранее немецкое издание Bild сообщило о якобы имеющемся в ФРГ плане войны с Россией.

    «Газета Bild известна своими провокациями и нагнетанием страстей. Поэтому относиться к публикации Репке стоит с долей скепсиса. Важно понимать контекст, в рамках которого была выпущена эта статья. США отказываются от снабжения Украины оружием и пытаются переложить эту задачу на европейцев», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Руководства стран ЕС не знают, как действовать без американцев. Поэтому министры Британии и Франции помчались в Киев, чтобы заверить Зеленского в готовности продолжать поддержку ВСУ. Германию же хотят вынудить стать главным донором финансовой помощи Украины. Однако немцы устали от этого конфликта, поэтому в ход пошли аргументы о скором нападении России на НАТО», – отмечает он.

    «Еще недавно политики и эксперты ФРГ говорили о том, что у Москвы нет сил на ведение войны. Надеюсь, что таким образом в Германии не готовят почву для отправки явно слабеющей Украине иностранных солдат», – акцентирует эксперт.

    «Однако если упомянутый документ правдивый, то рассматривать его нужно в качестве одного из «рабочих сценариев», разработанных в недрах министерства обороны ФРГ. Например, администрация Шольца до сих пор не поставляет Украине ракеты Taurus. Делается это не из-за миролюбивости, а по причине имеющихся опасений дальнейшей эскалации», – подчеркивает политолог.

    «Не думаю, что статьей в Bild Германия пытается отвлечь население от внутренних проблем страны. Немцы не глупы. Общество ФРГ нельзя запугать войной с Россией. В возможность конфликта здесь никто не верит. Скорее всего, все дело именно в переполохе внутри руководства ЕС», – указывает собеседник.

    «Часть политиков Евросоюза считает, что Украина не может проиграть, поскольку это ослабит НАТО. Другие, как мы видим по митингам в Давосе, стараются способствовать началу мирных переговоров между противоборствующими сторонами. Данная позиция не всем приходится по душе», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно о подготовке Германии к войне между НАТО и Россией. Об этом, ссылаясь на секретный документ бундесвера, сообщило издание Bild. Так, согласно ожиданиям министерства обороны ФРГ, конфликт может начаться уже летом 2025 года. При этом эскалация произойдет в феврале 2024-го, когда российская армия перейдет в активное наступление на Украине.

    После начала продвижения в рамках СВО, Россия якобы планирует дать старт серьезным кибератакам на государства Прибалтики. Параллельно с этим, по данным издания, Москвой будет проводиться работа по разжиганию страстей среди этнических русских меньшинств. Сформировавшиеся споры будут использованы РФ в качестве предлога для начала масштабных учений «Запад-2024», в котором будут задействованы 50 тыс. солдат.

    По плану бундесвера, в октябре Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград. Уже в декабре в районе Сувалкского коридора произойдет искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами». Результатом обострения станет отдача приказа главнокомандующего НАТО в «день икс» о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат.

    Таким образом, начало войны называется «неизбежным». «Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок», – иронически прокомментировала статью Bild в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Ранее Владимир Путин заявлял о резком росте активности альянса вблизи российских границ. Президент обращал внимание на то, что численность контингента организации в Восточной и Центральной Европе увеличивается. По его мнению, в настоящий момент НАТО уже и не пытается скрыть агрессивный характер собственных действий за оборонительными формулировками.

    Коментарии (21)
    15 января 2024, 09:04
    Депутат Бундестага заявил о выходе США из истории с украинским конфликтом

    Депутат Бундестага Науйок: США выходят из истории с Украиной, Зеленский активно ищет у других, где можно что-нибудь взять

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Эдгар Науйок заявил изданию Deutschland Kurier, что президент Украины Владимир Зеленский активно ищет, «где еще можно что-нибудь взять».

    По его словам, Вашингтон в конечном итоге выходит из истории с Украиной, Киев перестал получать от Штатов поддержку, поэтому Зеленский активно ищет, у кого что можно попросить, передает RT.

    Также Науйок раскритиковал политику федерального правительства Германии на фоне бюджетного кризиса.

    Ранее Зеленский и премьер Британии Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. Британия в рамках пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов.

    Позднее стало известно, что Украина разрабатывает договоры по безопасности с США, Германией, Францией и рядом других стран по аналогии документа, подписанного с Великобританией.

    Коментарии (15)
    17 января 2024, 10:21
    Захарова призвала мировое сообщество требовать от США выплаты долгов
    Захарова призвала мировое сообщество требовать от США выплаты долгов
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Государственный долг США растет гипертрофированными темпами, мировому сообществу следует задать Вашингтону вопрос о том, когда они рассчитаются по своим долгам, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Так Захарова в эфире радио Sputnik отреагировала на американские инициативы об изъятии российских активов, назвав их экспроприацией чужих денег.

    США, как отметила Захарова, накопили 34 трлн долларов долгов, но «банкуют дальше: давосы, мировые форумы, зеленая повестка». «Лохотрон разрастается все больше и дальше», – отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Вместе с тем, по ее словам, всем понятно, что США никогда не закроют этот долг.

    Как сообщало ранее Bloomberg, президент США Джо Байден и его администрация не против передачи Украине замороженных активов России. В Белом доме заявляли, что никаких решений пока не принято.

    Коментарии (25)
    16 января 2024, 15:19
    В Германии дали совет Киеву для достижения мира с Россией

    Вагенкнехт посоветовала Киеву отказаться от вступления в НАТО для мира с Россией

    В Германии дали совет Киеву для достижения мира с Россией
    @ IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Для начала переговорного процесса с Москвой Киеву необходимо пойти на уступки, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт.

    В эфире телеканала Tagesschau Вагенкнехт выразила мнение, что для достижения мира с Россией украинскому руководству нужно отказаться от перспективы вступления в НАТО, передает РИА «Новости». Кроме того, возможно, стране придется пожертвовать территорией, добавила она.

    Политик отметила, что поставки вооружений Украине для улучшения ее переговорной позиции возымели обратный эффект. «А тезис, который нам всегда говорили: «Мы должны поставить оружие, чтобы переговорная позиция Украины улучшилась», не подтвердился вообще. Вышло обратное», – сказала она.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала условия для переговоров по Украине.

    Коментарии (14)
    15 января 2024, 01:42
    Bild: Германия готовится к войне с Россией

    Bild: Минобороны Германии готовится к войне с Россией

    Bild: Германия готовится к войне с Россией
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Германия занимается подготовкой к войне между Североатлантическим альянсом и Россией, пишут немецкие СМИ со ссылкой на секретный документ Бундесвера.

    Согласно ожиданиям минобороны ФРГ, конфликт может начаться летом 2025 года, говорится в публикации таблоида Bild. Издание отмечает, что в «день икс» главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат, включая более 30 тыс. военных из состава Бундесвера, передает РИА «Новости».

    Эскалация, по данным газеты, может начаться уже в феврале 2024 года, когда российская армия перейдет в активное наступление на Украине.

    В секретном плане минобороны Германии, по информации издания, описываются действия России и Запада с точностью до места и месяца. Начало войны названо «неизбежным». Наиболее вероятным местом столкновения составители доклада считают Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.

    В декабре президент Владимир Путин отмечал, что активность НАТО резко возросла – к российским границам переброшены значительные силы США.

    Коментарии (36)
    15 января 2024, 04:02
    Россия вновь стала главным экспортером урана в США

    РИА «Новости»: Россия в ноябре 2023 года стала главным экспортером урана в США

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия по итогам ноября 2023 года стала главным экспортером урана в США, а за 11 месяцев прошлого года Соединенные Штаты приобрели у России этого топлива на максимальную с 2010 года сумму.

    В ноябре 2023 года США купили урановое топливо всего у четырех стран – России, Великобритании, Японии и Бельгии – на общую сумму почти 191 млн долларов, при этом главным экспортером стала Россия, поставки из которой были осуществлены на 96 млн долларов, свидетельствует исследование РИА «Новости», проведенное на основании данных американских статистических служб.

    До этого Россия занимала первое место в мае – тогда было поставлено урана на 177 млн долларов.

    В сумме за первые 11 месяцев 2023 года Россия продала США уран на максимальные с 2010 года 1,017 млрд долларов. В указанном году объем поставок с января по ноябрь составил 1,026 млрд долларов. В 2022 году объем поставок был осуществлен на сумму в 766 млн долларов.

    В середине декабря в Росатоме опровергли слухи о возможности «упреждающего» запрета на поставки обогащенного урана в США.

    Коментарии (73)
    16 января 2024, 16:20
    Новая партия в Германии призвала прекратить поставки оружия Украине

    Der Spiegel: «Союз Сары Вагенкнехт» выступил за прекращение поставок оружия Киеву и возвращение российского газа

    Новая партия в Германии призвала прекратить поставки оружия Украине
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Союз Сары Вагенкнехт» в Германии в случае победы на выборах в Европарламент намерена вернуться к импорту российского газа, остановить поставки оружия Киеву и выступить против расширения ЕС, сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на проект европейской предвыборной программы партии.

    Одним из важных пунктов в программе является призыв к прекращению поставок оружия на Украину, который может побудить Россию вступить в мирные переговоры, пишут «Известия».

    Газета FAZ опубликовала содержание программного документа «Партии Сары Вагенкнехт», он должен быть окончательно одобрен 27 января. Так, согласно предложению Вагенкнехт, ЕС в нынешнем виде неэффективен и нуждается в фундаментальном реформировании, он должен стать независимым от США международным игроком и обладать собственной цифровой инфраструктурой.

    Также в документе говорится, что должен быть приоритет национального законодательства над европейским, и предлагается ввести мораторий на расширение ЕС и на увеличение его бюджета.

    Ранее Вагенкнехт заявила, что для начала переговорного процесса с Москвой Киеву необходимо отказаться от вступления Украины в НАТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала условия для переговоров по Украине. По ее словам, Запад должен прекратить вооружать Киев.

    Коментарии (10)
    15 января 2024, 10:02
    Захарова высмеяла немецкий «секретный план» подготовки войны с Россией

    Спикер МИД Захарова иронично допустила, что немецкий «секретный план» предоставила глава МИД Германии Бербок

    Захарова высмеяла немецкий «секретный план» подготовки войны с Россией
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Слитый в инфопомойку Bild немецкий «секретный план» развязывания войны между НАТО и Россией похож на мощный прошлогодний гороскоп «для рыбы в раке», заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что слитый в инфопомойку Bild немецкий «секретный план», предоставленный, вероятно, главой МИД Германии Анналеной Бербок, является «мощным прошлогодним гороскопом для рыбы в раке».

    Ранее немецкие СМИ со ссылкой на секретный документ бундесвера сообщили, что Германия занимается подготовкой к войне между Североатлантическим альянсом и Россией. Так, в публикации таблоида Bild указано, что эскалация может начаться уже в феврале 2024 года, когда российская армия перейдет в активное наступление на Украине.

    Коментарии (21)
    17 января 2024, 12:42
    Посол России в США предупредил о симметричном ответе на конфискацию активов

    Посол в США: Россия ответит симметрично в случае изъятия Западом ее активов

    Посол России в США предупредил о симметричном ответе на конфискацию активов
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия даст симметричный ответ, если Запад решится на изъятие ее государственных резервов, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

    Он пояснил, что вопрос конфискации активов России активно обсуждается в США. Конгресс рассматривает законопроект о наделении Белого дома соответствующими полномочиями, передает ТАСС.

    «Если же Вашингтон и его сателлиты все же решатся на воровство наших госрезервов, уверяю вас: Россия не оставит подобный выпад без мощного и выверенного ответа. Нас, по сути, вынудят действовать симметрично», – сказал Антонов.

    При этом дипломат отметил, что на этот счет поведение администрации США малопредсказуемо, поскольку в США понимают, что резкие шаги, по сути кража денег, могут привести к существенным проблемам для положения доллара.

    Антонов отметил, что в связи с этим примечательны оценки западных экспертов о том, что США не готовы в одиночку рисковать статусом нацвалюты, опираясь при этом на весьма противоречивую юридическую базу.

    «Отсюда – муссирование сюжета с подачи Вашингтона среди союзников, прежде всего, по Группе семи», – сказал посол.

    Между тем американские эксперты признают, что все действия Вашингтона по направлению к изъятию российских активов – «в первую очередь попытка подтолкнуть европейцев к более решительным шагам».

    Тем более, что именно в Европе остается значительная доля российского имущества. Аналитики сомневаются, что G7 примет какие-то прорывные решения по этому вопросу на заседаниях в феврале.

    «Даже министр финансов [США] Джанет Йеллен признала разноголосицу среди участников объединения в свете опасений по поводу дестабилизации мировой финсистемы и отсутствия правовых оснований для радикальных действий», – пояснил Антонов.

    Запад также не хотел бы портить отношения с развивающимися странами, для которых изъятие иностранных активов станет ярким прецедентом, отметил дипломат. Это заставит глобальный Юг больше сомневаться в надежности столиц, «для которых политическая услужливость партнеров оказывается важнее верховенства права».

    Между тем Антонов заявил об отсутствии перспектив возвращения России ее блокированной дипломатической собственности. После потери Россией генконсульств в Сиэтле и Сан-Франциско прошло уже больше семи лет. Российской стороне не дают даже осмотреть здания, чтобы установить их техническое состояние.

    «Перспектив возвращения нашей собственности не просматривается», – заключил посол.

    Напомним, в январе министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что страны Большой семерки не приняли никакого решения о возможности конфискации суверенных активов России для их передачи Киеву.

    Коментарии (8)
    15 января 2024, 18:19
    Протестующие фермеры освистали министра финансов в Берлине
    Протестующие фермеры освистали министра финансов в Берлине
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Протестующие фермеры, которые выступают в Берлине против отмены для них субсидий, освистали министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, обратившегося к ним с речью, сообщили СМИ.

    Прямую трансляцию с места события ведет немецкий журнал Spiegel. Отмечается, что после того как Линднер подошел к микрофону и попытался произнести первые слова, демонстранты начали греметь колокольчиками и скандировать «проваливай», «лжец» и «лицемер». В свою очередь президент Союза фермеров Германии Йоахим Руквид попросил демонстрантов проявить уважение к министру и призывал вести себя тише, пишут «Известия».

    Однако фермеры, несмотря на попытки Линднера успокоить их фразами «я вас слышу», «я понимаю ваш протест» и «это законный и мирный протест», неоднократно перебивали политика и продолжали свистеть.

    После того как Линднер упомянул ситуацию на Украине, демонстранты начали шуметь еще громче, поэтому он решил повторить свою речь дважды. Как сообщает Berliner Zeitung, министр выразил большое сочувствие фермерам и добавил, что сокращение субсидий на сельскохозяйственное дизельное топливо правительство отменять не будет.

    В начале января фермеры в Германии начали забастовку по всей стране против мер правительства по экономии бюджета, они заблокировали своими тракторами ряд автобанов. В Берлине протестующие выстроились у Бранденбургских ворот. Забастовка даже привела к остановке одного из заводов немецкого концерна Volkswagen в нижнесаксонском Эмдене, так как недовольные немцы просто перекрыли все подъезды к предприятию.

    Коментарии (3)
    15 января 2024, 12:34
    Политолог объяснил публикацию в немецких СМИ о подготовке к войне с Россией

    Политолог Корнилов: Пропаганда в Германии пытается создать образ «российской угрозы»

    Политолог объяснил публикацию в немецких СМИ о подготовке к войне с Россией
    @ Bernhard Freisen/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    К сообщениям о подготовке Берлином плана войны с Москвой стоит относиться с долей скепсиса. Однако проработать потенциальные угрозы от внезапной агрессии все же необходимо. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Корнилов. Ранее немецкое издание Bild сообщило о якобы имеющемся в ФРГ плане войны с Россией.

    «Западные издания часто выпускают статьи о возможной войне с Россией. Однако материал Bild заслуживает внимания, поскольку в популяризации слухов может быть заинтересовано правительство ФРГ. Берлину необходимо отвлечь население от внутренних проблем государства», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Сейчас в Германии наблюдается резкий спад экономики, в стране бурлят масштабные забастовки рабочих. Образ «страшного и опасного врага» потенциально способен объединить немецкое общество. Внешняя угроза всегда снижает уровень внутренних противоречий», – отмечает он.

    «Я бы обратил внимание на автора статьи. Это известный русофоб Репке. Описанный им план по войне с Россией крайне подробен. Однако материал резко обрывается на начале мобилизации в ФРГ. Видимо, журналист побоялся перегнуть палку с нагнетанием ужаса вокруг возможного конфликта», – считает эксперт.

    «Тем не менее фантастом Репке назвать сложно. Реальные планы столкновения с Россией наверняка имеются у Берлина, а также у остальных членов НАТО или ЕС. Поэтому данную статью нужно внимательно изучить, чтобы проработать все потенциальные для Москвы угрозы», – акцентирует собеседник.

    «По дипломатической линии России стоит сделать упор на прямое обращение к немецкому обществу. Важно донести до граждан ФРГ, что их правительство пытается вовлечь население в бессмысленный и жестокий конфликт, который не только не исправит внутренние проблемы ФРГ, но и значительно их усугубит», – резюмирует Корнилов.

    Ранее стало известно о подготовке Германии к войне между НАТО и Россией. Об этом, ссылаясь на секретный документ бундесвера, сообщило издание Bild. Так, согласно ожиданиям министерства обороны ФРГ, конфликт может начаться уже летом 2025 года. При этом эскалация произойдет в феврале 2024-го, когда российская армия перейдет в активное наступление на Украине.

    После начала продвижения в рамках СВО, Россия якобы планирует дать старт серьезным кибератакам на государства Прибалтики. Параллельно с этим, по данным издания, Москвой будет проводиться работа по разжиганию страстей среди этнических русских меньшинств. Сформировавшиеся споры будут использованы РФ в качестве предлога для начала масштабных учений «Запад-2024», в котором будут задействованы 50 тыс. солдат.

    По плану бундесвера, в октябре Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград. Уже в декабре в районе Сувалкского коридора произойдет искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами». Результатом обострения станет отдача приказа главнокомандующего НАТО в «день икс» о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат.

    Таким образом, начало войны называется «неизбежным». «Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок», – иронически прокомментировала статью Bild в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Ранее Владимир Путин заявлял о резком росте активности альянса вблизи российских границ. Президент обращал внимание на то, что численность контингента организации в Восточной и Центральной Европе увеличивается. По его мнению, в настоящий момент НАТО уже и не пытается скрыть агрессивный характер собственных действий за оборонительными формулировками.

    Коментарии (3)
    16 января 2024, 08:50
    Белый дом раскритиковал удары КСИР по иракскому Эрбилю

    В Белом доме удары КСИР по Эрбилю расценили как безрассудные и неточные

    Tекст: Александра Юдина

    Американское правительство поддерживают контакт с иракскими коллегами по ситуации с совершенными Ираном атаками по Эрбилю, посчитав их «безрассудными и неточными», следует из заявления пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

    По ее словам, в Белом доме ознакомились с сообщениями и отслеживали ракеты, которые упали на севере Ирака и на севере Сирии. Никто из американских военнослужащих и ни один американский объект не пострадал, передает РИА «Новости».

    Также Уотсон подчеркнула, что США продолжат оценивать произошедшее, при этом, по первичной оценке Вашингтона, речь идет о «безрассудной и неточной серии ударов» со стороны Ирана.

    «США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака», – заявила она.

    Ранее сообщалось, что 15 января иракские шиитские группировки в составе «Исламского сопротивления в Ираке» объявили, что осуществили массированный обстрел с применением ракет и беспилотников трех американских военных баз на территории Ирака и Сирии. Как минимум четыре человека погибли.

    Коментарии (15)
    16 января 2024, 10:10
    Во Франции объяснили, зачем Германии нужен конфликт с Россией

    Французский политик Филиппо заявил, что Германии нужен конфликт с Россией в качестве отвлекающего маневра

    Tекст: Александра Юдина

    Германия нуждается в начале военных действий против России для создания отвлекающего маневра, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    По его словам, такие действия направлены в первую очередь на внутреннюю аудиторию Евросоюза для предотвращения социального взрыва, передает RT.

    Ранее немецкие СМИ со ссылкой на секретный документ бундесвера сообщили, что Германия занимается подготовкой к войне между Североатлантическим альянсом и Россией.

    Коментарии (8)
    17 января 2024, 13:48
    Немецкий эксперт объяснил акции протеста против АдГ в Германии

    Экс-депутат Бундестага Гердт: Протестами против АдГ немцев пытаются отвлечь от экономического кризиса

    Немецкий эксперт объяснил акции протеста против АдГ в Германии
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Олаф Шольц вполне может быть причастен к организации демонстраций против «Альтернативы для Германии» (АдГ). Таким образом он пытается отвлечь немецкое общество от забастовок и экономического спада в стране. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее на митинг против АдГ в Кельне вышли более десяти тысяч человек.

    «В настоящий момент АдГ является единственной политической силой, способной противостоять Олафу Шольцу. Все остальные партии представляют собой «ручную оппозицию». Собственную фракцию формирует и Сара Вагенкнехт. Отмечу, что у нее имеются неплохие шансы создать по-настоящему независимое объединение», – сказал экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт.

    «Однако сейчас лишь АдГ способна громогласно выступать против беспорядка, учрежденного канцлером. Его политика довела страну до ужасающего спада в экономике. Во многих городах гремят забастовки фермеров и рабочих. Разумеется, Шольцу хочется подавить народные волнения», – отмечает он.

    «Публичное порицание АдГ отлично для этого подходит. Думаю, именно он и его приспешники организовали травлю основных политических конкурентов. Не стоит забывать и о том, что в руках канцлера сосредоточена власть над многими немецкими СМИ. Правительственная пропаганда также активно помогает своему лидеру», – подчеркивает собеседник.

    «Граждан всячески убеждают выйти на улицу, выразить недовольство по отношению к АдГ, которая якобы является пособницей фашизма. Это очень надуманная причина. Трезвый взгляд на проблемы неконтролируемой миграции пытаются представить в качестве радикальных националистических идей», – акцентирует эксперт.

    «Отмечу, что тема фашизма была выбрана организаторами неслучайно. Немцы крайне негативно относятся к этой идеологии. Соответственно, заставить их поучаствовать в митинге против такой концепции достаточно легко. Тем не менее не думаю, что это серьезным образом отразится на репутации АдГ», – уточняет он.

    «Недоброжелатели партии могут собрать тысячи граждан ФРГ, рассказать им массу небылиц и сказок, однако они не смогут изменить главного: простой работяга, возвращаясь домой с митинга, будет заглядывать в свой пустой кошелек. Рано или поздно он поймет, кто истинный виновник его бедственного положения», – резюмирует Гердт.

    Ранее на митинг против АдГ в Кельне вышли более десяти тысяч человек. Об этом сообщает издание Deutshe Welle (признано в РФ иноагентом). Мероприятие проходило на центральной площади Хоймаркт. Люди держали в руках флаги ЕС и ЛГБТ-сообщества (признано экстремистской идеологией). На плакатах были надписи: «Нас больше!», «АдГ – зачинатель фашизма».

    Аналогичные акции прошли и в других регионах ФРГ. Так, издание Die Zeit пишет о многолюдном митинге в Постдаме, куда на встречу с протестующими прибыли канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок. Мэр города Майк Шуберт поддержал граждан, вышедших на улицы, а также отметил, что они противостоят «чудовищной опасности для демократии».

    В Дуйсбурге участниками митингов стали, приблизительно, 2,5 тыс. человек. Схожее количество людей собралось у штаб-квартиры АдГ в Гамбурге. Поводом для массовых демонстраций стала публикация издания Corrective, в которой говорится о встрече высокопоставленных членов партии со сторонниками нацистских взглядов в ноябре 2023 года.

    На собрании обсуждалась возможность высылки из Германии около миллиона человек: просителей убежища, иностранцев с видом на жительство и «неассимилированных граждан». В указанной беседе якобы принимал участие Роланд Хартвиг, личный референт сопредседателя АдГ Алисы Вайдель.

    После обнародования материала в стране начались споры о возможности запрета деятельности «Альтернативы для Германии». За запуск данной процедуры высказались некоторые политики из правящей Социал-демократической партии. Ранее в экспертном сообществе отмечали, что руководство ФРГ пытается отвлечь немецкое общество от экономического спада слухами о возможном начале войны НАТО и России.

    Коментарии (3)
    15 января 2024, 16:46
    Минобороны обвинило Пентагон в проведении экспериментов с вирусом оспы
    Минобороны обвинило Пентагон в проведении экспериментов с вирусом оспы
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Минобороны России выражает особую обеспокоенность проводимыми американскими военными специалистами исследованиями вирусов натуральной оспы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    По его словам, речь идет об оценке вируса оспы обезьян в качестве потенциального поражающего биологического агента и поиске агентных имитаторов вирусов натуральной оспы, передает РИА «Новости».

    Кириллов отметил, что работа с такими вирусами разрешена только в Центре по контролю заболеваемости в США и государственном научном центре «Вектор» в России.

    При этом в НИИ инфекционных болезней армии США все равно были проведены аэробиологические эксперименты с использованием двух штаммов вируса натуральной оспы, несмотря на запрет Всемирной ассамблеи здравоохранения.

    По словам Кириллова, американские исследователи проявляют пристальный интерес к синтезу ортопоксвирусов. Так, в 2017 году ими был синтезирован функциональный геном вируса оспы лошадей.

    Ранее в Минобороны заявили, что США изучали жителей Украины для разработки наступательных биологических программ.

    Коментарии (2)
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