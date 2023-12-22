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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    20 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бесовский соблазн антисемитизма

    Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.

    41 комментарий
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Зачем США устроили переполох в Красном море

    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    4 комментария
    22 декабря 2023, 21:48

    Херш раскрыл новые подробности подрыва «Северных потоков»

    Херш: США подготовили подрыв «Северных потоков» до начала СВО

    Херш раскрыл новые подробности подрыва «Северных потоков»
    @ Imago Images/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские власти начали подготовку подрыва «Северных потоков» еще до того, как Россия начала спецоперацию на Украине, заявил журналист из США Сеймур Херш.

    Тайная миссия в Балтийском море начала готовиться «за недели» до начала СВО на Украине, приписанные к миссии американцы полагали, что целью было убедить российского лидера Владимира Путина «не вторгаться», указал Херш в статье на платформе Substack, передает РИА «Новости».

    После начала СВО американской команде в Норвегии поступил приказ «продолжить работу и найти способ довести ее до конца». Диверсию подготовили к концу мая 2022 года, но ее отложил без объяснения причин президент США Джозеф Байден, добавил Херш.

    Приказ Байдена об исполнении подрыва поступил в сентябре 2022 года, три из четырех веток трубопровода уничтожили после того, как бомбы активировались с помощью низкочастотного сонара.

    Время было выбрано не случайно, момент был «нацелен» на канцлера ФРГ Олафа Шольца, продолжил исследователь. В ЦРУ у некоторых сложилось впечатление, что Байден опасался возможности того, что «Шольц мог дать слабину» перед приближением зимы.

    До этого Херш заявлял, что Шольц был осведомлен о планах США по взрыву «Северных потоков».

    22 декабря 2023, 19:01
    Германия приравняла Россию к Сейшельским островам

    Власти ФРГ внесли Россию в список стран – налоговых убежищ

    Германия приравняла Россию к Сейшельским островам
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер и глава министерства экономики Германии Роберт Хабек подписали распоряжение, в соответствии с которым Россия включена в список стран – налоговых убежищ.

    В документе, опубликованном в Федеральном вестнике ФРГ, указывается, что с 20 декабря Россия считается государством, не готовым осуществлять сотрудничество по вопросам налогообложения, передает ТАСС.

    В перечне таких стран также числятся Антигуа и Барбуда, Белиз и Сейшельские острова.

    Поясняется, что Россия включена в список на основании приложения 1 заключения Совета ЕС о пересмотренном списке «некооперативных стран и территорий для целей налогообложения» от 17 октября 2023 года.

    В феврале Евросоюз включил в список «налоговых убежищ» Британские Виргинские острова, Коста-Рику, Маршалловы острова и Россию.

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    22 декабря 2023, 08:51
    На Украине обвинили Россию в «срыве» поставок истребителей ВСУ

    Глава «Украинской бронетехники» обвинил Россию в том, что она сорвала поставки истребителей ВСУ

    На Украине обвинили Россию в «срыве» поставок истребителей ВСУ
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва сорвала закупку Киевом истребителей за рубежом, заявил изданию «Экономическая правда» украинский топ-менеджер и генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас.

    По его словам, Киев нашел на другом конце планеты истребители и уже начал договариваться о покупке, однако одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян, передает РИА «Новости».

    Бельбас посетовал, что российские дипломаты использовали документ для давления на местных чиновников, которые все же отказали Киеву и расторгли сделку.

    Также он пожаловался, что Россия постоянно мешает Украине закупать оружие на мировом рынке, а данная ситуация – не первый случай.

    Ранее российский дипломат жестко ответил на использование Украиной аэродромов НАТО.

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    22 декабря 2023, 08:58
    В Госдуме предложили запустить процедуру конфискации активов США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил запустить законодательную процедуру, позволяющую принять решение о конфискации американских активов.

    Ранее The New York Times, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками о конфискации активов российского Центробанка на сумму более 300 млрд долларов, для передачи Украине в качестве военной помощи.

    По словам Шеремета, воровство в особо крупных размерах российской госсобственности заставляет общество идти на зеркальные меры. Депутат добавил, что чужого России не надо, но ей просто не оставляют выбора. Он предложил в качестве превентивных мер запустить законодательную процедуру, позволяющую принять решение о конфискации американских активов на территории России, в случае аналогичных действий со стороны США, передает РИА «Новости».

    Также Шеремет предложил автоматически признать всех, кто посягнет на российскую государственную собственность, преступниками и объявить в международный розыск.

    Ранее политолог Владимир Скачко сравнил идею США по изъятию российских активов с аферой детей лейтенанта Шмидта.

    Коментарии (27)
    22 декабря 2023, 09:21
    В Бундестаге раскрыли секретные цели Германии в Донбассе

    Депутат Бундестага Кизеветтер заявил, что Евросоюзу нужны залежи лития в Донбассе

    Tекст: Александра Юдина

    Для завершения энергетического перехода Европа остро нуждается в месторождениях лития, крупнейшие из них находятся в Донбассе, заявил изданию Tagesschau депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер.

    По его словам, Европа планирует завершить энергетический переход, однако ей нужны собственные литиевые месторождения, которые располагаются в Донецко-Луганской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Epoch Times.

    Кроме того, Кизеветтер добавил, что полный контроль России над территорией Донбасса мог поставить Германию в зависимость, когда дело дошло бы до создания электродвигателей для энергетического перехода.

    Так, он подчеркнул, что вероятная «компромиссная линия будет означать отказ от этого региона».

    «Это было бы победой российского лидера Владимира Путина», – приводятся в материале слова политика.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Европа обречена на возврат к российскому газу.

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    22 декабря 2023, 15:41
    В США раскрыли детали ужесточающего санкции против России указа Байдена

    Белый дом: Указ Байдена затронет российскую продукцию, которая подверглась обработке за пределами РФ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Указ президента США Джо Байдена, который он подпишет в пятницу, коснется российской продукции, подвергшейся тем или иным изменениям за рубежом, это касается, в том числе, алмазов, сообщила представитель администрации США высокого ранга.

    В соответствии с документом, соответствующие ведомства смогут принимать меры, необходимые для введения запретов на продукцию, которая была произведена в России, но была в значительной степени подвергнута изменениям за ее пределами, передает ТАСС.

    Она уточнила, что Евросоюз также намерен ввести ограничения против российских алмазов.

    Кроме того, указ Байдена будет предусматривать возможность введения санкций против финансовых институтов, которые, по мнению американской стороны, осуществляют транзакции в интересах ОПК России.

    Ранее сообщалось, что конгресс попросил помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана отказаться от потолка цен на российскую и ужесточить санкции против энергетического сектора РФ.

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    22 декабря 2023, 00:20
    США захотели представить России предложение по обмену заключенными

    Кирби: США могут представить России новое предложение по обмену заключенными

    Tекст: Вера Басилая

    США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену заключенными, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что США не готовы говорить о каком-то прорыве по обмену заключенными, но усердно работают над новым предложением, которое помогло бы вернуть американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича из России, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва находится в контакте с Вашингтоном по обмену заключенными и надеется найти оптимальное решение. Президент, говоря о возможности обмена Уилана и Гершковича, заявил, что Россия не отказывается от такой идеи, но договоренности с США должны быть взаимоприемлемыми.

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    22 декабря 2023, 11:10
    Американист: США в странах Северной Европы создают новые угрозы России

    Американист Васильев: США в странах Северной Европы создают новые угрозы России

    Американист: США в странах Северной Европы создают новые угрозы России
    @ STT-Lehtikuva/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    США заключают двусторонние военные соглашения со странами Скандинавии и Финляндией, так как это позволяет им действовать в обход бюрократии НАТО и увеличить свое влияние на Северную Европу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Владимир Васильев. Ранее Вашингтон подписал оборонные соглашения с Копенгагеном, Хельсинки и Стокгольмом.

    «Существует несколько причин для заключения двусторонних военных соглашений между США и странами Северной Европы. Во-первых, НАТО пытается увеличить количество техники в армиях стран альянса и обновить уже имеющееся вооружение. Вашингтон хочет, чтобы модернизация шла под его контролем, расширяя загрузку американского ВПК», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Еще один важный момент заключается в том, что американцы в последние годы проводили очень хитрую экономическую политику. В ходе переговоров обычно обсуждаются финансовые составляющие, например, цена закупок оружия. Покрываться такие расходы могут за счет покупки странами, заключившими договоры, ценных бумаг США», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, Вашингтон хочет еще больше привязать страны НАТО к американскому влиянию. С помощью таких договоров США гарантируют, что европейцы не смогут сорганизоваться и действовать в военной сфере независимо, например, создав свой оборонный блок или объединенные вооруженные силы», – отмечает он.

    «Иными словами, двусторонние договоры позволяют США действовать более гибко, обходя бюрократические системы ЕС и НАТО. Кроме того, в этих организациях есть страны, которые могут иметь собственное мнение по ряду вопросов. Чтобы исключить любое несогласие – Вашингтон заключает двусторонние соглашения», – акцентирует эксперт.

    Параллельно с этим Штаты намерены решить ряд логистических задач как в акватории Балтийского моря, так и в Арктике, создавая новые угрозы не только для Калининграда, но и для северной части России в целом. «Поэтому данную серию соглашений Москве стоит воспринимать очень серьезно», – предупреждает Васильев.

    Напомним, в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Дании Ларс Расмуссен подписали оборонное соглашение о двустороннем сотрудничестве в военной сфере. По словам Блинкена, документ «укрепит европейскую и трансатлантическую безопасность в решающий момент истории, когда мы нуждаемся в ней больше всего».

    Из соглашения следует, что Вашингтон получит доступ к трем объектам на территории королевства – это авиабазы Ольборг, Скюдструп и Каруп, а для доставки персонала, транспортных средств и оружия для своих войск американцам позволено использовать порт города Эсбьерг. При этом Фарерские острова и Гренландия в документе не упомянуты.

    Любопытно и то, что датские оппозиционные политики и журналисты в контексте данного соглашения обеспокоены двумя вещами. Во-первых, вопросом размещения американского ядерного оружия на территории страны. Во-вторых, вопросом привлечения военных США к ответственности в случае совершения ими преступления на территории Дании.

    «Да, именно американцам придется привлечь их к ответственности, если, вопреки ожиданиям, произойдет какое-либо преступное деяние», – сказала в ответ премьер-министр королевства Метте Фредериксен, а министр обороны Троэльс Лунд Поульсен из раза в раз повторял, что соглашение «уважает суверенитет Дании».

    Однако, как пишет «Коммерсант», соглашение «было встречено в штыки входящей в парламент Красно-зеленой коалицией и некоторыми другими политическими силами, заявившими, что сделка с США угрожает суверенитету Дании и ее национальной безопасности». Впрочем, датские власти пообещали, что ядерного оружия США на территории страны не будет.

    Напомним, в декабре схожие двусторонние договоры США подписали с Финляндией и Швецией. В случае с финнами США получают доступ к 15 военным объектам, авиабазам и портам, а в случае со шведами, как заявил министр обороны Пол Йонсон, американцы могут пользоваться 17 объектами.

    Учитывая тот факт, что подобные соглашения США подписывали и с другими странами региона (включая Норвегию в 2021 году), и при этом все они входят в НАТО (кроме Швеции, но это вопрос времени) текущая военно-политическая ситуация в Балтийском регионе становится для России все большей проблемой, о чем неоднократно говорили и в Кремле, и в МИД России.

    Как отметила представитель ведомства Мария Захарова, оборонные соглашения дадут Вашингтону контроль над Северной Европой. «Очевидно, что происходит наращивание военных потенциалов в ранее мирном регионе. Кому это нужно? Финнам? Шведам? Проживающим там людям? Конечно, нет. Им это не нужно. Их к этому принуждают. Предупреждаем, что нами будут приняты все необходимые меры для защиты интересов национальной безопасности», – добавила она.

    На этом фоне Россия продолжает работать над созданием Ленинградского военного округа «и концентрировать там определенные воинские подразделения», – сказал президент России Владимир Путин на прошлой неделе в интервью журналисту Павлу Зарубину. По некоторым данным, этот процесс может завершиться в марте 2024 года.

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    22 декабря 2023, 18:02
    США запретили импорт рыбы и краба из России
    США запретили импорт рыбы и краба из России
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американское министерство финансов приняло решение ввести запрет на импорт лосося, трески, минтая и краба, а также полученной при их обработке продукции.

    Под запрет в соответствии с указом президента США Джо Байдена об импорте попали лосось, треска, минтай и краб, «которые были полностью или частично получены в Российской Федерации или добыты в водах под юрисдикцией РФ или судами под российским флагом независимо от того, были ли эти рыба, морепродукты и приготовленные из них продукты включены или в значительной степени подвергнуты процессу переработки в другой продукт за пределами РФ», говорится в заявлении Минфина США, передает ТАСС.

    Ранее в США раскрыли детали ужесточающего санкции против России указа Байдена.

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    22 декабря 2023, 09:45
    В Германии предрекли проблемы экономики ЕС при отказе Киева от российского газа

    Focus: Отказ Киева от транзита российского газа повлечет большие проблемы в экономике ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Отказ Украины от транзита российского газа приведет к тяжелым последствиям для экономики Евросоюза, пишет немецкое издание Focus.

    В материале указано, что Украина планирует перестать отправлять российский газ в Европу с 2025 года, передает RT.

    По мнению автора статьи, стоимость газа на энергетическом рынке ЕС в этой связи может сильно вырасти для европейских потребителей.

    Напомним, Евросоюз в 12-м пакете ограничил импорт российских сжиженных углеводородных газов (СУГ). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что области, в отношении которых Запад может вводить санкции, подходят к концу.

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    21 декабря 2023, 23:05
    Белый дом спросили о возможности использования российских активов для Украины

    Кирби: Говорить о возможности использования замороженных активов России для Украины рано

    Tекст: Вера Басилая

    США считают преждевременным говорить о возможности использования замороженных суверенных активов России для помощи Украине, но обсуждают с партнерами возможную роль Москвы в вопросе ее восстановления, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    Кирби не стал комментировать данные газеты The New York Times о начале переговоров администрации Байдена с союзниками об использовании замороженных российских активов для помощи Украине. По его словам, обсуждение с партнерами шло о том, какую роль может сыграть Москва по окончании конфликта в вопросе реструктуризации, восстановления Украины в долгосрочной перспективе, передает ТАСС.

    Ранее источники The New York Times сообщили, что администрация Байдена, столкнувшаяся с нежеланием Конгресса выделять деньги Киеву, начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины.

    Глава Минфина Антон Силуанов пообещал симметричный ответ Европе на конфискацию российских активов.

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    22 декабря 2023, 20:37
    США заблокировали в СБ ООН поправку России о прекращении огня в Газе
    США заблокировали в СБ ООН поправку России о прекращении огня в Газе
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты в пятницу применили вето к поправке России по резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа.

    Россия предложила в поправке призвать к срочной приостановке военных действий для обеспечения безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа в регион, сказал российский постпред при Организации Василий Небензя, передает ТАСС.

    США заблокировали российскую поправку к резолюции. При этом СБ ООН принял подготовленный арабскими странами проект резолюции по облегчению поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. За нее проголосовали 13 стран, Россия и США воздержались.

    Для принятия резолюции нужна поддержка девяти членов Совбеза, при этом ни один из постоянных членов СБ не должен выступать против.

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    22 декабря 2023, 14:02
    Песков: Тема незаконного изъятия активов опасна для финансовой системы мира

    Кремль: Тема незаконного изъятия активов очень опасна для мировой финансовой системы

    Tекст: Александра Юдина

    Москва не приемлет темы незаконного изъятия российских активов, это чрезвычайно опасно для мировой финансовой системы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, дискуссии по этой теме то кодифицируются, то затухают, однако тема незаконного изъятия российских активов постоянно стоит на повестке дня в Европе и США, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что эта тема является прежде всего неприемлемой, она чрезвычайно опасна для финансовой системы мира, так как в случае реализации этих планов это окажется серьезным ударом по всей системе координат международной финансовой системы.

    Также представитель Кремля добавил, что «все, кто это пытается инициировать и реализовывать, должны понимать, что Россия никогда не оставит в покое тех, кто это сделал».

    Кроме того, Песков добавил, что Москва в этом случае рассмотрит, что может конфисковать в ответ.

    В заключение пресс-секретарь отметил, что Европа и США прекрасно понимают, что незаконное изъятие российских активов «будет иметь юридические последствия для тех, кто это инициировал и реализовал».

    Тем временем в Госдуме предложили запустить процедуру конфискации активов США.

    Ранее политолог Владимир Скачко сравнил идею США по изъятию российских активов с аферой детей лейтенанта Шмидта.

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    22 декабря 2023, 18:44
    Байден решил усложнить международные расчеты предприятиям российского ОПК

    Байден подписал указ о мерах против финансовых структур, связанных с поставками для оборонной промышленности России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден подписал указ, который предусматривает возможность введения ограничений против финансовых институтов, которые, по мнению Вашингтона, осуществляют транзакции в интересах оборонно-промышленного комплекса России.

    Указ Байдена связан с противодействием использованию Россией «международных финансовых систем для поставок продукции двойного назначения и другой важной продукции из третьих стран», передает ТАСС.

    Отмечается, что ужесточение санкций призвано затруднить «использование военно-промышленной базы России для поддержки усилий, направленных на подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США».

    Документ запрещает проводить финансовые операции по полупроводникам, станкам, химическим прекурсорам и оптическим системам.

    Ранее сообщалось, что американские власти пригрозили банкам по всему миру отключением от финансовой системы США в случае несоблюдения антироссийских санкций.



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    22 декабря 2023, 13:05
    В Германии таможня начала конфисковывать новогодние подарки из России

    VADAR: Таможня ФРГ конфискует новогодние подарки из РФ, даже варежки и носки

    Tекст: Денис Тельманов

    Таможенные службы Германии конфискуют новогодние подарки из России, даже варежки и носки, которые не входят в санкционный список, заявила Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR).

    «Чиновники не пропускают даже рождественские и новогодние подарки, которые не попадают под санкции. Конфискации подлежат шерстяные варежки, пуховые платки и носки для немецкой бабушки из Сибири», – приводит ТАСС заявление VADAR.

    В организации напомнили, что санкционный регламент стран Европейского союза запрещает ввоз на территорию ЕС ряда товаров из России, в частности бумагу и изделия из бумаги, в том числе книги, древесину и изделия из дерева, камни и драгоценные металлы, в том числе золото, сигареты, изделия из пластмассы и бытовую химию, включая косметику.

    «Конкретный таможенник или не хочет разбираться в тонкостях законодательства, или им овладел административный восторг», – объясняют в ассоциации изъятие не запрещенных товаров из России.

    Ранее в Бундестаге раскрыли секретные цели Германии в Донбассе. Депутат Бундестага Кизеветтер заявил, что Евросоюзу нужны залежи лития.

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    22 декабря 2023, 12:57
    Песков заявил, что ему неизвестно о жалобах Уилана на притеснения в колонии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кремлю неизвестно об интервью, в котором отбывающий наказание в Мордовии американец Пол Уилан жаловался на притеснения со стороны сотрудников колонии.

    Песков, отвечая на вопрос об интервью Уилана и его жалобах, сказал, что Кремлю ничего не известно об этом, передает ТАСС.

    Он пояснил, что не знал, что «было такое интервью».

    Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену Уилана и журналиста Эвана Гершковича.

    В ноябре управление мордовского ФСИН сообщало, что в производственной зоне колонии, где Уилан отбывает наказание, произошел конфликт с американцем. В результате него иностранца ударили по лицу.

    В 2020 году Мосгорсуд признал гражданина США и еще трех государств Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

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    • Кого Лавров назвал «вороватым народом»

      «Народ вороватый, мы это давно уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане, в смысле отказа от договоренностей, в смысле попыток обмануть кого-то. Но теперь вороватый уже в прямом смысле». Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал планы немецких властей по присваиванию российских активов.

    • Трампа сняли с выборов

      Верховный суд штата Колорадо принял беспрецедентное решение, запретив Дональду Трампу участвовать в праймериз штата как «организатору антиконституционного мятежа» – того самого «захвата Капитолия». Означает ли это, что президент США Джо Байден теперь будет соперничать на выборах сам с собой?

    • Сербский «майдан» не пройдет

      Сербии грозит третья подряд ночь протестов против официальных итогов выборов. Происходящее имеет все признаки цветной революции или «майдана», который поддерживают и спонсируют страны НАТО. Получится ли у них в Сербии то, что получилось на Украине?

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