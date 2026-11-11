Росатом подошел к физическому пуску первого блока турецкой АЭС «Аккую»

Лихачев: Росатом планирует физический пуск блока АЭС «Аккую» до конца года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Государственная корпорация «Росатом» завершает последние приготовления к физическому пуску первого энергоблока атомной электростанции «Аккую» на территории Турции и рассчитывает осуществить запуск первой топливной кассеты в этом году, передает ТАСС.

«Мы в шаге от начала физпуска. Конечно же, это тоже стройка планетарного масштаба, за которой следит весь мир, как мы шаг за шагом приближаемся к запуску первой топливной кассеты. Все делаем, чтобы произошло в текущем году», – сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар анонсировал физический пуск первого реактора АЭС «Аккую» в течение ближайших недель.

Также гидравлические испытания подтвердили прочность оборудования второго контура первого энергоблока станции.

Кроме того, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщил о готовности к работе пункта управления первым энергоблоком АЭС «Аккую».