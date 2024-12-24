Предстоящая в Германии избирательная кампания будет ожесточенной. Личные нападки и популистские обещания уже давно вытеснили фактическую политику, а раскол между партиями глубок, как никогда. Вопрос в том, как долго немцы будут терпеть этот политический театр.0 комментариев
В Турции 12 человек погибли при взрыве на заводе по производству взрывчатки
На западе Турции в городе Балыкесир взрыв на заводе по производству взрывчатки привел к гибели 12 человек и ранениям трех работников, рассказал губернатор Балыкесира Исмаил Устаоглу.
По его словам, в результате инцидента погибли 12 человек, а трое получили ранения, передает ТАСС.
Устаоглу уточнил, что вероятность теракта не рассматривается как возможная причина случившегося.
На месте происшествия работают спасательные службы и эксперты, которые пытаются установить точные причины взрыва.
Местные власти призвали граждан сохранять спокойствие и следовать инструкциям спасательных служб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре на заводе Tupras в городе Измит на северо-западе Турции произошел взрыв.