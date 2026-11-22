Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего мировоззрения, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, не только торжество оружия, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.4 комментария
Спецназу США показали наземного робота для эвакуации раненых
Спецназу США показали робота Wild Goose для эвакуации раненых
Компания American Rheinmetall представила американским силам специальных операций беспилотный наземный аппарат Wild Goose для перевозки снаряжения и эвакуации раненых.
Презентация прошла на мероприятии Modern Warfare Week в Северной Каролине с 16 по 19 ноября, пишет Defence Blog.
Электрический беспилотник, официально называемый Infantry Modular Robotic System (IMRS), разработан израильской фирмой Marom Dolphin. Четырехколесная версия аппарата весит около 60 кг и способна нести полезную нагрузку до 150 кг. Двухколесный вариант поднимает до 75 кг. Платформу можно оснастить средствами связи, дистанционным боевым модулем или ложными целями.
Производитель отмечает малые размеры робота. Устройство помещается в армейские внедорожники Humvee, бронеавтомобили JLTV и вертолеты UH-60 Black Hawk. Робота можно сбросить с вертолета при доставке припасов. При этом аппарат передвигается практически бесшумно и обладает сниженной тепловой заметностью.
В феврале испытания аппарата для поддержки пехоты в труднодоступной местности начал парашютно-десантный полк итальянской армии «Фольгоре». Согласились ли американские военные закупить или протестировать платформу, пока неизвестно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Украина испытала на поле боя американских роботов-гуманоидов.