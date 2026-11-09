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Число погибших при взрыве на заводе в Турции выросло до десяти
Количество погибших в результате взрыва на металлургическом комбинате в Алиаге возросло до десяти человек, сообщил губернатор провинции Измир Сулейман Эльбан.
По словам главы региона, в больницах остаются 15 раненых, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.
Эльбан добавил, что под завалами находятся еще четыре человека.
Ранее сообщалось о шести погибших в результате взрыва на металлургическом заводе Habaş в турецкой провинции Измир.
Местные телеканалы сообщили о гибели нескольких человек при детонации на территории металлургического комбината в городе Алиага.