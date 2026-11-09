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Хорватская компания JANAF приостановила поставки нефти в Сербию из-за аварии
Радио и телевидение Сербии сообщило о временной остановке поставок сырья хорватским оператором JANAF на нефтеперерабатывающий завод в сербском городе Панчево из-за утечки на трубопроводе.
Поступление нефти на сербское предприятие прекратилось в пятницу после аварии на участке трубопровода между городами Сисак и Славонски-Брод, передает ТАСС со ссылкой на радио и телевидение Сербии.
Инцидент произошел в результате ремонтных работ, которые проводил сторонний подрядчик. Из трубы вытекло около 500 тыс. литров нефти. В настоящее время сырье собрано, специалисты проводят рекультивацию загрязненной территории.
Адриатический нефтепровод связывает терминал порта Омишаль на хорватском острове Крк с Сербией, Венгрией, Боснией и Герцеговиной, а также Словенией. По словам премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, через эту магистраль в Сербию поступает 95% потребляемой нефти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале власти Венгрии и Сербии обсудили ускорение подготовки к строительству нового нефтепровода.