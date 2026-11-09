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В доме устроившего стрельбу в Кракове нашли гадсденовский флаг
Пресс-секретарь национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак сообщил об обнаружении исторического американского флага со змеей в комнате молодого человека, открывшего стрельбу по людям в Кракове.
В комнате 24-летнего Михала О., устроившего стрельбу 7 ноября, обнаружили гадсденовский флаг, передает ТАСС. «На стене висел желтый флаг со змеей. Это исторический флаг XVIII века из Соединенных Штатов. Он имеет различные значения, связанные со свободой и бунтом против власти, необязательно в негативном ключе», – заявил Новак на пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info.
По словам пресс-секретаря ведомства, в данный момент следствие не связывает находку с мотивами нападавшего.
Полотно с гремучей змеей на желтом фоне и надписью «Не наступай на меня» создал полковник Кристофер Гадсден в 1775 году во время Войны за независимость США. Этот символ использовали корабли Континентального флота для перехвата судов, снабжавших английские войска. В настоящее время флаг активно применяется сторонниками либертарианства и политическими активистами.
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