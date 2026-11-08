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    8 ноября 2026, 15:30 • В мире

    Польшу потрясла «трагедия в американском стиле»

    Польшу потрясла «трагедия в американском стиле»
    @ Jakub Porzycki/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    В Кракове произошел теракт, ужаснувший всю Польшу. Местный житель открыл стрельбу по прохожим из автомобиля, в результате чего шесть человек погибли, больше десяти человек получили ранения. По мнению экспертов, глубинной причиной теракта стала многолетняя информационная политика Варшавы.

    На Главной рыночной площади Кракова мужчина открыл огонь из проезжающего автомобиля по прохожим. Трагедия, унесшая жизни шести человек, произошла днем в субботу. 16 человек числятся пострадавшими, 13 из них – тяжелые. Как сообщили в российском посольстве в Польше, была ранена россиянка. Также пострадали граждане Австрии, Германии и Португалии.

    Польская прокуратура уже возбудила уголовное дело по статье «теракт», сообщил генпрокурор Вальдемар Журек. Отмечается, что расследование ведется по двум направлениям: убийство шести человек с применением огнестрельного оружия и покушение на убийство множества других лиц, включая полицейских при исполнении обязанностей.

    В МВД республики подтвердили, что злоумышленник – гражданин Польши, однако его имя пока не раскрывается. Между тем местные СМИ утверждают, что преступник – 24-летний Михал О. из Свентокшиского воеводства, его ранили при задержании и доставили в местный госпиталь. По некоторым данным, стрелявший является бывшим солдатом польской армии. Впрочем, в Минобороны Польши эту информацию опровергают.

    Указывалось, что стрелок в военном снаряжении и бронежилете использовал винтовку, похожую на AR-15, и имел в машине дополнительное оружие и боеприпасы. В момент перестрелки с силовиками, которая началась спустя три минуты после первого выстрела, двое полицейских получили ранения, передает Bloomberg.

    По словам министра внутренних дел Марцина Кервиньского, предварительные данные указывают на влияние крайне правой идеологии и ультранационалистических взглядов на подозреваемого, однако пока нет признаков его связи с какой-либо политической организацией. Полиция Кракова подтвердила, что подозреваемый имел лицензию на оружие и не был ранее судим.

    Согласно заявлению премьер-министра Дональда Туска, в доме мужчины были обнаружены еще три тела. «У нас есть подтверждение. Две женщины и мужчина погибли в доме преступника. Это поистине исключительная трагедия. Есть много признаков того, что это члены его ближайшей семьи», – заявил политик порталу Onet.

    Лидер польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский призвал отменить демонстрации у Конституционного трибунала. Таким образом он попросил выразить «уважение к невинным жертвам жестокого нападения в Кракове». Мэр Кракова Лукаш Гибала объявил в городе траур до 11 ноября.

    По словам экспертов, теракт глубоко потряс польское общество, ведь подобных трагедий в республике не происходило никогда.

    «Польша – очень консервативная страна. А Краков в понимании поляков – это маленький и уютный городок, где из инцидентов может произойти разве что драка возле питейного заведения», – говорит Николай Межевич, доктор наук, главный научный сотрудник Института Европы РАН.

    По его словам, случившееся в городе – большая трагедия, которую действительно можно назвать терактом. «Нам еще предстоит дождаться итогов разбирательства, чтобы понять причины произошедшего. Однако уже сейчас понятно: главная проблема в том, что такое стало возможным», – добавил спикер. По словам аналитика,

    свою роль в этом могла сыграть как политика Варшавы, так и информационная повестка, создаваемая СМИ.

    «Польское телевидение сегодня – это новости с жуткими кадрами с Украины, из Ирана, сектора Газа, горящая мэрия во Франции и прочие бесчинства в Париже», – перечислил политолог.

    Все это неминуемо влияет на восприятие социальной допустимости, считает Межевич. «Психика у всех разная, у кого-то она может быть довольно слабой. И когда по телевизору 20 часов в сутки показывают ужасы, это неминуемо приводит к печальным результатам», – подчеркнул собеседник.

    «Особую роль в восприятии событий, особенно вокруг украинского кризиса, играет тот факт, что и Россия, и Украина – близкие для Польши страны. Поляк, в отличие от того же француза, может не только увидеть, но и услышать разницу между нашими языками. Другими словами, обычными гражданами противостояние воспринимается как нечто, по меньшей мере, не чужое», – рассуждает эксперт. Между тем, несмотря на то что речь идет о трагических событиях, политики могут попытаться использовать инцидент в своих целях. «Так,

    на парламентских выборах, которые должны состояться в Польше в будущем году, последователи «Права и справедливости» получат дополнительный аргумент для аккуратного дистанцирования от Европы»,

    – допустил Межевич.

    Полонист Станислав Стремидловский соглашается – о самом террористе пока слишком мало информации. «При этом известно, что парень был тихим и спокойным человеком, хотя и нелюдимым», – пояснил он.

    Также поступает разная информация относительно его политических взглядов. Одни утверждают, что он был сторонником крайне правых сил, в то время как другие утверждают, что он был левым.

    «Как бы не оказалось на самом деле, Польша недоумевает – как такое вообще могло случиться, почему произошла трагедия в американском стиле», – обращает внимание аналитик.

    Он рассказал: местное общество сейчас пребывает в состоянии крайнего шока. «Полякам казалось, что такие трагедии могут происходить где угодно, но только не у них дома. Но оказалось, что и они могут быть подвержены такому жуткому психозу», – акцентировал собеседник.

    Стремидловский также усомнился в том, что триггером для преступника стала политическая обстановка в стране. «Русофобия давно разжигается в республике. В этом смысле там ничего не поменялось. Однако

    люди просто так с ума не сходят, так что нужно внимательно изучать, какие сайты посещал злоумышленник, что читал, с кем общался»,

    – перечислил полонист. Говоря о последствиях трагедии, политолог обратил внимание на то, что власти пытаются успокоить людей и призывают их к единству. «Так, уже звучат заявления о том, чтобы отказаться от манифестаций перед зданием Конституционного трибунала, поскольку сейчас люди должны быть едины, отложив в сторону политические разногласия», – напомнил Стремидовский.

    «Когда государство на протяжении пяти лет активно участвует в обеспечении боевых действий в третьей стране, оно должно быть готово к так называемому вьетнамскому синдрому», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

    Он напомнил, что Варшава активно разжигает русофобию у себя дома, оказывает финансовую и военную поддержку ВСУ, участники польских ЧВК воюют на стороне Украины. По его мнению, в этом, среди прочего, могут крыться истоки трагедии в Кракове.

    Теперь, допускает эксперт, местные власти примут какие-то шаги по более тщательному отслеживанию подозрительных личностей. «Эта история поистине страшная, особенно для таких небольших наций, как поляки», – заключил Ткаченко.

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