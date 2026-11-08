Польшу потрясла «трагедия в американском стиле»

Tекст: Олег Исайченко

На Главной рыночной площади Кракова мужчина открыл огонь из проезжающего автомобиля по прохожим. Трагедия, унесшая жизни шести человек, произошла днем в субботу. 16 человек числятся пострадавшими, 13 из них – тяжелые. Как сообщили в российском посольстве в Польше, была ранена россиянка. Также пострадали граждане Австрии, Германии и Португалии.

Польская прокуратура уже возбудила уголовное дело по статье «теракт», сообщил генпрокурор Вальдемар Журек. Отмечается, что расследование ведется по двум направлениям: убийство шести человек с применением огнестрельного оружия и покушение на убийство множества других лиц, включая полицейских при исполнении обязанностей.

В МВД республики подтвердили, что злоумышленник – гражданин Польши, однако его имя пока не раскрывается. Между тем местные СМИ утверждают, что преступник – 24-летний Михал О. из Свентокшиского воеводства, его ранили при задержании и доставили в местный госпиталь. По некоторым данным, стрелявший является бывшим солдатом польской армии. Впрочем, в Минобороны Польши эту информацию опровергают.

Указывалось, что стрелок в военном снаряжении и бронежилете использовал винтовку, похожую на AR-15, и имел в машине дополнительное оружие и боеприпасы. В момент перестрелки с силовиками, которая началась спустя три минуты после первого выстрела, двое полицейских получили ранения, передает Bloomberg.

По словам министра внутренних дел Марцина Кервиньского, предварительные данные указывают на влияние крайне правой идеологии и ультранационалистических взглядов на подозреваемого, однако пока нет признаков его связи с какой-либо политической организацией. Полиция Кракова подтвердила, что подозреваемый имел лицензию на оружие и не был ранее судим.

Согласно заявлению премьер-министра Дональда Туска, в доме мужчины были обнаружены еще три тела. «У нас есть подтверждение. Две женщины и мужчина погибли в доме преступника. Это поистине исключительная трагедия. Есть много признаков того, что это члены его ближайшей семьи», – заявил политик порталу Onet.

Лидер польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский призвал отменить демонстрации у Конституционного трибунала. Таким образом он попросил выразить «уважение к невинным жертвам жестокого нападения в Кракове». Мэр Кракова Лукаш Гибала объявил в городе траур до 11 ноября.

По словам экспертов, теракт глубоко потряс польское общество, ведь подобных трагедий в республике не происходило никогда.

«Польша – очень консервативная страна. А Краков в понимании поляков – это маленький и уютный городок, где из инцидентов может произойти разве что драка возле питейного заведения», – говорит Николай Межевич, доктор наук, главный научный сотрудник Института Европы РАН.

По его словам, случившееся в городе – большая трагедия, которую действительно можно назвать терактом. «Нам еще предстоит дождаться итогов разбирательства, чтобы понять причины произошедшего. Однако уже сейчас понятно: главная проблема в том, что такое стало возможным», – добавил спикер. По словам аналитика,

свою роль в этом могла сыграть как политика Варшавы, так и информационная повестка, создаваемая СМИ.

«Польское телевидение сегодня – это новости с жуткими кадрами с Украины, из Ирана, сектора Газа, горящая мэрия во Франции и прочие бесчинства в Париже», – перечислил политолог.

Все это неминуемо влияет на восприятие социальной допустимости, считает Межевич. «Психика у всех разная, у кого-то она может быть довольно слабой. И когда по телевизору 20 часов в сутки показывают ужасы, это неминуемо приводит к печальным результатам», – подчеркнул собеседник.

«Особую роль в восприятии событий, особенно вокруг украинского кризиса, играет тот факт, что и Россия, и Украина – близкие для Польши страны. Поляк, в отличие от того же француза, может не только увидеть, но и услышать разницу между нашими языками. Другими словами, обычными гражданами противостояние воспринимается как нечто, по меньшей мере, не чужое», – рассуждает эксперт. Между тем, несмотря на то что речь идет о трагических событиях, политики могут попытаться использовать инцидент в своих целях. «Так,

на парламентских выборах, которые должны состояться в Польше в будущем году, последователи «Права и справедливости» получат дополнительный аргумент для аккуратного дистанцирования от Европы»,

– допустил Межевич.

Полонист Станислав Стремидловский соглашается – о самом террористе пока слишком мало информации. «При этом известно, что парень был тихим и спокойным человеком, хотя и нелюдимым», – пояснил он.

Также поступает разная информация относительно его политических взглядов. Одни утверждают, что он был сторонником крайне правых сил, в то время как другие утверждают, что он был левым.

«Как бы не оказалось на самом деле, Польша недоумевает – как такое вообще могло случиться, почему произошла трагедия в американском стиле», – обращает внимание аналитик.

Он рассказал: местное общество сейчас пребывает в состоянии крайнего шока. «Полякам казалось, что такие трагедии могут происходить где угодно, но только не у них дома. Но оказалось, что и они могут быть подвержены такому жуткому психозу», – акцентировал собеседник.

Стремидловский также усомнился в том, что триггером для преступника стала политическая обстановка в стране. «Русофобия давно разжигается в республике. В этом смысле там ничего не поменялось. Однако

люди просто так с ума не сходят, так что нужно внимательно изучать, какие сайты посещал злоумышленник, что читал, с кем общался»,

– перечислил полонист. Говоря о последствиях трагедии, политолог обратил внимание на то, что власти пытаются успокоить людей и призывают их к единству. «Так, уже звучат заявления о том, чтобы отказаться от манифестаций перед зданием Конституционного трибунала, поскольку сейчас люди должны быть едины, отложив в сторону политические разногласия», – напомнил Стремидовский.

«Когда государство на протяжении пяти лет активно участвует в обеспечении боевых действий в третьей стране, оно должно быть готово к так называемому вьетнамскому синдрому», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

Он напомнил, что Варшава активно разжигает русофобию у себя дома, оказывает финансовую и военную поддержку ВСУ, участники польских ЧВК воюют на стороне Украины. По его мнению, в этом, среди прочего, могут крыться истоки трагедии в Кракове.

Теперь, допускает эксперт, местные власти примут какие-то шаги по более тщательному отслеживанию подозрительных личностей. «Эта история поистине страшная, особенно для таких небольших наций, как поляки», – заключил Ткаченко.