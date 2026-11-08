Политолог: Теракт в Кракове – следствие информационной политики Польши

Политолог Межевич: Теракт в Кракове – следствие информационной политики Польши

Tекст: Олег Исайченко

«Польша – очень консервативная страна. А Краков в понимании поляков – это маленький и уютный городок, где из инцидентов может произойти разве что драка возле питейного заведения», – говорит Николай Межевич, доктор наук, главный научный сотрудник Института Европы РАН.

По его словам, случившееся в городе – большая трагедия, которую действительно можно назвать терактом. «Нам еще предстоит дождаться итогов разбирательства, чтобы понять причины произошедшего. Однако уже сейчас понятно: главная проблема в том, что такое стало возможным», – добавил спикер.

И свою роль в этом могла сыграть как политика Варшавы, так и информационная повестка, создаваемая СМИ, продолжил аналитик. «Польское телевидение сегодня – это новости с жуткими кадрами с Украины, Ирана, сектора Газа, горящая мэрия во Франции и прочие бесчинства в Париже», – перечислил политолог.

Все это неминуемо влияет на восприятие социальной допустимости, считает Межевич. «Психика у всех разная, у кого-то она может быть довольно слабой. И когда по телевизору 20 часов в сутки показывают ужасы, это неминуемо приводит к печальным результатам», – подчеркнул собеседник.

«Не последнюю роль в восприятии событий, особенно вокруг украинского кризиса, играет тот факт, что и Россия, и Украина – близкие для Польши страны. Поляк, в отличие от того же француза, может не только увидеть, но и услышать разницу между нашими языками. Другими словами, обычными гражданами противостояние воспринимается как нечто, по меньшей мере, не чужое», – рассуждает эксперт.

Между тем, несмотря на то что речь идет о трагических событиях, политики могут попытаться использовать инцидент в своих целях. «Так, на парламентских выборах, которые должны состояться в Польше в будущем году, последователи «Права и справедливости» получат дополнительный аргумент для аккуратного дистанцирования от Европы», – заключил Межевич.

Ранее в польском Кракове произошла стрельба, в результате которой пострадали 16 человек, 13 из них в тяжелом состоянии, шестеро были убиты. Посольство России уже подтвердило, что одна из пострадавших – россиянка. Среди погибших есть гражданин Британии, а в числе раненых – гражданка Португалии.

Инцидент произошел на Главной рыночной площади. Как сообщили в МВД республики, гражданин открыл стрельбу из проезжающего автомобиля. Позднее СМИ писали, что злоумышленник – 24-летний Михал О. из Свентокшиского воеводства, его ранили при задержании и доставили в местный госпиталь.

По некоторым данным, стрелявший является бывшим солдатом польской армии. Впрочем, в Минобороны Польши эту информацию опровергают.

Кроме того, указывалось, что он был одет в камуфляжную одежду, стрелял из длинноствольного ружья армейского образца, а в его автомобиле обнаружили большое количество другого оружия и боеприпасов.

Согласно заявлению премьер-министра Дональда Туска, в доме мужчины были обнаружены еще три тела. «У нас есть подтверждение. Две женщины и мужчина погибли в доме преступника. Это поистине исключительная трагедия. Есть много признаков того, что это члены его ближайшей семьи», – заявил политик порталу Onet.

Лидер польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский призвал отменить демонстрации у Конституционного трибунала. Таким образом он попросил выразить «уважение к невинным жертвам жестокого нападения в Кракове».

В свою очередь мэр Кракова Лукаш Гибала объявил в городе траур до 11 ноября.

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