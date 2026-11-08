Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.0 комментариев
Захарова: Макрон построил секретный бункер для защиты от собственных граждан
Мария Захарова объяснила появление секретного бункера у президента Франции
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что тайный бункер президента Франции Эммануэля Макрона предназначен для защиты от собственного народа, а не от внешних угроз.
Тайный бункер понадобился президенту Франции Эммануэлю Макрону не для укрытия от внешней опасности, а для спасения от недовольных жителей страны. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС со ссылкой на газету «Комсомольская правда».
«Думаю, бункер построили не в связи с внешней угрозой, а для защиты от своих собственных граждан», – заявила она.
Ранее издание The Telegraph опубликовало данные о наличии у Макрона тайного бункера за пределами Парижа. Британская газета сослалась на книгу журналистов Пьера Гастино, Антуана Изамбара и Франка Рено «Новая армия теней».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Франции Эммануэль Макрон получил в распоряжение тайный бункер под Парижем для эвакуации на случай захвата Елисейского дворца протестующими.
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