МИД Турции отказался от уступок в Эгейском море

Anadolu: Анкара отказалась идти на уступки в Эгейском море

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство выпустило письменное заявление в связи с появившимися в публичном пространстве утверждениями относительно политики страны в этих регионах, передает Anadolu.

В ведомстве подчеркнули, что ответы министра иностранных дел Хакана Фидана на мероприятии аналитического центра в Брюсселе исказили и вырвали из контекста. Кроме того, дипломат не давал интервью греческой газете.

«Взгляды Турции, которые она последовательно отстаивает на всех площадках в соответствии с международным правом, не претерпели никаких изменений. Как и прежде, мы продолжим без каких-либо уступок защищать наши законные права и интересы в Эгейском море и Восточном Средиземноморье», – заявили в министерстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Турции Хакан Фидан потребовал от Греции соблюдать демилитаризованный статус островов в Эгейском море.

Хакан Фидан заявил об активизации усилий Анкары по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.

Также глава турецкой дипломатии сообщил о поддержании постоянной связи с Москвой и Киевом для решения проблем безопасности морской навигации.