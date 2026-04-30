Reuters: Разведывательный БПЛА уничтожили рядом с посольством США в Багдаде
В столице Ирака нейтрализовали беспилотный летательный аппарат, совершавший полет в непосредственной близости от американской дипломатической миссии, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Разведывательный беспилотник был уничтожен неподалеку от американского посольства в Багдаде, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентства Reuters.
«Разведывательный дрон, пролетавший рядом с посольством США в Багдаде, был сбит», – отмечается в сообщении информационного агентства.
Для успешного перехвата летательного аппарата потребовалась совместная работа двух стран. Уточняется, что при нейтрализации воздушной цели были задействованы как американские, так и иракские оборонные системы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник атаковал штаб иракской разведывательной службы в Багдаде.
До этого американское посольство в иракской столице подверглось ударам дронов.
В начале марта у здания дипмиссии Соединенных Штатов сработали системы противовоздушной обороны.