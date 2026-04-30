«Арсенал» и «Атлетико» сыграли вничью в Мадриде

Tекст: Алексей Дегтярёв

Матч прошел в Мадриде и завершился ничейным результатом, пишет РБК.

Счет в игре открыли гости: на 44-й минуте нападающий «Арсенала» Виктор Дьекереш реализовал пенальти, который сам же заработал после толчка в спину от Давида Ганцко.

Хозяева поля смогли отыграться во втором тайме. На 56-й минуте форвард «Атлетико» Хулиан Альварес также успешно исполнил 11-метровый удар, сравняв счет.

На 78-й минуте арбитр вновь указал на «точку» за фол Ганцко против полузащитника лондонцев Эберечи Эзе. Однако после вмешательства системы VAR и просмотра видеоповтора судья отменил свое решение.

Эта встреча стала шестой в истории противостояния двух команд. В активе «Арсенала» две победы при одном поражении и трех ничьих. Ранее в нынешнем сезоне Лиги чемпионов соперники уже встречались на общем этапе, тогда лондонцы одержали домашнюю победу со счетом 4:0.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мадридский «Атлетико» прошел лондонский «Тоттенхэм» по сумме двух игр на предыдущей стадии турнира. В другом полуфинале Лиги чемпионов французский «ПСЖ» победил мюнхенскую «Баварию» со счетом 5:4.