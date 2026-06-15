Эксперты: Восстановление поставок нефти после сделки США и Ирана займет месяцы

AP: Открытие Ормузского пролива не решит проблемы мирового энергорынка мгновенно

Tекст: Мария Иванова

Несмотря на достигнутое в воскресенье соглашение о прекращении войны с Ираном и открытии Ормузского пролива, высокие цены на нефть и проблемы с поставками не решатся мгновенно, передает Associated Press.

Энергетическим компаниям потребуются месяцы, чтобы вернуться к объемам, удовлетворяющим мировой спрос. Эксперты отмечают, что медленные темпы отгрузки и переработки сырья, а также сомнения в безопасности судоходства отсрочат ощутимый эффект.

Корабли с сырой нефтью уже более трех месяцев заблокированы в Персидском заливе. До начала конфликта через этот маршрут проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и бензина. «Потребуется время, чтобы люди почувствовали себя комфортно, а страхование было обеспечено... особенно для того, чтобы привлечь специалистов на места для перезапуска некоторых из этих активов», – заявил Дэниел Эванс, руководитель отдела исследований топлива и переработки в S&P Global Energy.

По словам Эванса, сначала заблокированные суда должны покинуть пролив, а затем прибудут новые танкеры для погрузки. Процесс транспортировки, переработки на НПЗ и доставки конечным потребителям занимает длительное время. Кроме того, некоторые производители на Ближнем Востоке приостановили добычу из-за нехватки резервуаров, и возобновление этих операций также будет медленным.

Быстрее всего добычу смогут восстановить страны с альтернативными маршрутами экспорта, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ, считает старший вице-президент Wood Mackenzie Алан Гелдер. В то же время странам вроде Ирака с более сложными месторождениями и масштабными остановками может потребоваться около года. Инвестиции в энергетический сектор также застопорились после закрытия пролива, и на их возобновление уйдет время.

Страны, приостановившие добычу, не захотят ее перезапускать без уверенности в стабильности пролива и в том, что перемирие продлится дольше 30 или 60 дней, отметил старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Дэниел Стернофф. Он подчеркнул, что пока неясно, что означает открытый пролив и с какой скоростью будут эвакуированы застрявшие грузы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios анонсировал возвращение значительных объемов нефти на мировой рынок после открытия Ормузского пролива.

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