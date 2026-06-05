  • Новость часаНовак заявил о периоде управляемого охлаждения экономики России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Армянская оппозиция ищет способ потеснить Пашиняна
    Путин раскрыл «большую военную тайну» об ударах «Орешника» по Украине
    Греф призвал прекратить называть российский бизнес «живопырками»
    Дмитриев анонсировал подписание соглашения о тоннеле между Россией и США
    Новак заявил о периоде управляемого охлаждения экономики России
    Глава МИД Германии призвал Путина к переговорам
    Песков предложил Зеленскому приехать в Москву
    Пашинян объявил о невозврате Армении в ОДКБ
    Палата представителей Конгресса США одобрила новые антироссийские санкции
    Мнения
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев США хотят задушить Китай в объятиях ИИ

    Чтобы контролировать глобальную ИИ-гонку, а в перспективе создать и возглавить новую монополию, американцы могут инициировать по аналогии с ОПЕК организацию производителей и экспортеров технологий искусственного интеллекта.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв К чему ведет гонка за американскими базами

    Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.

    0 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Украина сбивает Европе ритм подготовки к войне с Россией

    Устроив прибалтийский воздушный коридор для дальнобойных БПЛА, Зеленский смешал НАТО карты в деле подготовки агрессии против России. Реализация мелкой – с точки зрения глобального противостояния России и Запада – украинской задачи вступила в противоречие с подготовкой куда более масштабного нападения.

    4 комментария
    5 июня 2026, 09:25 • Новости дня

    ФСЭГ: Закрытие Ормузского пролива затянет восстановление газового рынка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Длительное закрытие Ормузского пролива затянет восстановление газового рынка, заявил генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила на полях ПМЭФ.

    По словам Мшелбила, никто не знает, как быстро вернется в нормальное состояние мировой газовый рынок после открытия Ормузского пролива, передает РИА «Новости». Он отметил, что чем дольше маршрут будет закрыт, тем дольше будет длиться восстановление отрасли.

    «Никто не знает. Абсолютно никто не знает. Во-первых, мы даже не знаем, когда откроется Ормузский пролив», – подчеркнул генсек ФСЭГ. Он добавил, что после открытия маршрута в игру вступит множество факторов, которые определят возвращение к нормальной жизни, поэтому предсказать точные сроки крайне сложно.

    При этом Мшелбила выразил уверенность в одном: чем дольше Ормузский пролив останется закрытым, тем дольше и сложнее будет глобальная ситуация.

    Ранее Тегеран запланировал полную блокировку Ормузского пролива для оказания давления на Израиль.

    Аналитики спрогнозировали рекордный скачок цен на углеводороды из-за длительного перекрытия этого важнейшего морского маршрута.

    Глава компании Saudi Aramco Амин Нассер предрек нормализацию ситуации на мировом нефтяном рынке не раньше 2027 года.

    3 июня 2026, 08:41 • Новости дня
    Газпром привез на ПМЭФ «дрова» для европейских партнеров

    Газпром разместил стопку «евродров» на своем стенде на ПМЭФ

    Газпром привез на ПМЭФ «дрова» для европейских партнеров
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Газпром на своем стенде на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) приготовил стопку «евродров» для партнеров, сообщили СМИ.

    На стенде Газпрома на ПМЭФ появилась стопка из древесины с шуточными надписями, передает РИА «Новости».

    «Европолено для партнеров Export», – гласит одна из табличек. На другой наклейке указано, что это «дрова рублевый евростандарт (для партнеров) from Gazprom with love».

    Подобная инсталляция отсылает к высказыванию президента России Владимира Путина, сделанному в 2010 году во время визита в Германию. Тогда он занимал пост премьер-министра и выразил недоумение по поводу планов немцев отказаться от газа и атомной энергетики. Глава государства иронично заметил, что европейцам придется топить дровами, за которыми тоже нужно ехать в Сибирь.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил возвращение немецких предпринимателей на Петербургский международный экономический форум.

    Спецпредставитель президента России Дмитриев спрогнозировал неизбежность прямых переговоров между Европой и Москвой на фоне энергетического кризиса.

    Дмитриев связал экономические трудности стран Евросоюза с отказом от надежных поставок российских энергоресурсов.

    Комментарии (5)
    3 июня 2026, 03:27 • Новости дня
    Иран объявил об ударе по штаб-квартире Пятого флота США

    КСИР заявил об ударе по штаб-квартире Пятого флота США

    Иран объявил об ударе по штаб-квартире Пятого флота США
    @ Mate Phillip A. Nickerson, Jr/U.S. Navy/Wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Иран атаковал штаб-квартиру Пятого флота США в городе Манама (Бахрейн) с помощью ракет и беспилотников в ответ на американские атаки, сообщает иранский Корпус стражей исламской революции.

    КСИР также заявил, что авиация США атаковала иранский танкер неподалеку от Ормузского пролива, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    «В ответ подразделения КСИР нанесли удар по судну «Паная», связанному с США, с помощью военно-морских ракет», – сообщает Press TV.

    В свою очередь, американские военные назвали ложью сообщения КСИР. Подчеркивается, что «все иранские атаки на американские войска провалились».

    Ранее центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщало, что американские военные обездвижили нефтяной танкер, пытавшийся пройти к иранскому острову Харк вопреки блокаде Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CENTCOM также заявило, что американские военные отразили серию иранских ракетных и беспилотных атак на базы на Ближнем Востоке, а также нанесли удары в порядке самообороны по иранскому острову Кешм.

    В начале мая замглавы центрального штаба вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» генерал Мохаммад Джафар Асади предупредил о высокой вероятности возобновления конфликта с Вашингтоном.

    Комментарии (5)
    4 июня 2026, 16:55 • Видео
    Пентагон оставил Литву без прикрытия

    США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

    Комментарии (0)
    3 июня 2026, 20:48 • Новости дня
    Евросоюз в мае увеличил закупки российского сжиженного газа

    Tекст: Вера Басилая

    Импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа из России в мае вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,267 млрд кубометров, сообщила аналитическая компания Bruegel.

    Импорт странами ЕС СПГ из России в мае вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,267 млрд кубометров. При этом поставки из стран Ближнего Востока впервые за всю историю наблюдений упали до нулевой отметки, передают РИА «Новости» со ссылкой на данные аналитической компании Bruegel.

    В марте поставки российского топлива обновили исторический рекорд с 2019 года, составив 2,459 млрд кубометров. Однако в апреле они снизились на 11,8% после введения Евросоюзом запрета на закупки по краткосрочным контрактам.

    Несмотря на апрельское снижение, в мае импорт вновь продемонстрировал рост. В целом за период с января по май текущего года Евросоюз закупил 11,243 млрд кубометров российского СПГ, что на 19% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

    В апреле европейские страны приступили к реализации плана по отказу от российского сжиженного природного газа.

    В марте государства Евросоюза почти вдвое нарастили закупки отечественного голубого топлива.

    Общий объем поставок российского СПГ в ЕС за январь – апрель 2026 года увеличился на 18,5%.

    Комментарии (9)
    3 июня 2026, 08:33 • Новости дня
    Американского пилота дважды сбили в ходе конфликта с Ираном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один и тот же американский пилот истребителей F-15E был сбит во время конфликта США и Ирана дважды: в марте дружественным огнем со стороны Кувейта, а в апреле – иранскими силами, сообщает журналистский проект High Side со ссылкой на действующих и бывших чиновников ВВС США.

    Американский летчик истребителя F-15E был сбит два раза в ходе противостояния Соединенных Штатов и Ирана, передает РИА «Новости». В марте его самолет поразили кувейтские союзники, а в апреле – иранские военные.

    Журналистский проект High Side со ссылкой на чиновников ВВС США опубликовал статью на платформе Substack. «Пилот F-15E Strike Eagle, сбитого над Ираном третьего апреля, управлял также одним из трех F-15E, которые были сбиты в результате дружественного огня кувейтским F/A-18», – отмечается в материале.

    Авторы расследования подчеркивают, что этот военный стал первым со времен войны во Вьетнаме пилотом самолета с неподвижным крылом, которого сбили дважды за один конфликт. Известно, что после крушения бомбардировщика началась масштабная поисковая операция.

    Одного из двух летчиков обнаружили быстро, а о возвращении второго президент США объявил в ночь на пятое апреля. Ранее газета Wall Street Journal писала, что один кувейтский F/A-18 по ошибке уничтожил три американских F-15E.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля президент США Дональд Трамп объявил о благополучном спасении второго пилота сбитого в Иране истребителя F-15E.

    В ходе этой спасательной операции американские и израильские военные потеряли 11 единиц различной авиатехники.

    Месяцем ранее кувейтский истребитель F/A-18 по ошибке сбил сразу три американских самолета F-15.

    Комментарии (3)
    4 июня 2026, 03:47 • Новости дня
    Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня
    Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня
    @ Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Представители Израиля и Ливана достигли соглашения о реализации режима прекращения огня при посредничестве американской стороны, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров, опубликованном госдепом США.

    «США провели четвертую встречу на высоком уровне между представителями Израиля и Ливана 2 и 3 июня. По итогам переговоров под руководством США Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня. Перемирие зависит от полного прекращения огня со стороны «Хезболлах» и вывода всех ее боевиков из сектора к югу от реки Литани», – отмечается в документе Госдепа.

    Стороны планируют оперативно приступить к созданию отдельных зон, контролируемых исключительно ливанской армией. Кроме того, участники диалога договорились возобновить политический и силовой треки на неделе с 22 июня для достижения всеобъемлющего соглашения, передает РИА «Новости».

    США продолжат содействовать коммуникации в промежуточный период. В ходе переговоров также были осуждены иранские удары по соседним странам и дестабилизирующая активность Тегерана в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США в мае заявил о продлении перемирия между Ливаном и Израилем.

    Недавно ЦАХАЛ впервые в истории пересек реку Леонт в Южном Ливане, чтоб захватить крепость времен крестоносцев Бофор, доминирующую высоту в регионе. Из-за этого и массированных ударов по Ливану спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф – ключевое лицо на переговорах Ирана с США – объявил о выходе из них.

    Комментарии (0)
    4 июня 2026, 15:21 • Новости дня
    Иран сообщил о планах взимать плату за услуги в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран собирается брать плату не за проход Ормузского пролива, а лишь за услуги, которые будет оказывать судам в проливе, заявил заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади.

    «Исламская республика не стремится взимать плату за проход, транзитный сбор или пошлину за транзит. Напротив, наша цель заключается в получении оплаты за услуги, которые мы совместно с Оманом предоставляем в этом районе», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам дипломата, эти услуги включают навигационное обеспечение, поисково-спасательные операции, обеспечение безопасности судоходства и ликвидацию загрязнений.

    Гарибабади подчеркнул, что подобные меры полностью соответствуют международному морскому праву. Замглавы МИД Ирана напомнил, что Конвенция ООН по морскому праву от 1982 года прямо разрешает прибрежным государствам получать оплату за оказание определенных услуг проходящим судам.

    Ранее комитет иранского парламента одобрил введение пошлин на проход судов через Ормузский пролив.

    В апреле власти исламской республики получили первые средства от сборов за пересечение этой акватории.

    В середине мая Тегеран разработал специальный механизм управления движением коммерческого флота.

    Комментарии (2)
    2 июня 2026, 12:18 • Новости дня
    В Иране заявили о неизбежности войны с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возобновление боевых действий с США неизбежно, считает замглавы центрального штаба вооружённых сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Мохаммад Джафар Асади.

    Заместитель главы центрального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Джафар Асади высказался о грядущем противостоянии, передает РИА «Новости».

    «США требует капитуляции от нас... Война неизбежна, поскольку капитуляция – не вариант. Мы к этому готовы и не видим в этом проблемы, поэтому у нас нет опасений, даже если НАТО вступит в конфликт», – заявил иранский военачальник.

    Представитель командования также подчеркнул, что Тегеран пока не продемонстрировал весь свой военный потенциал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая генерал Мохаммад Джафар Асади предупредил о высокой вероятности возобновления конфликта с Вашингтоном.

    Позже официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия пригрозил США открытием новых фронтов.

    Для отражения возможных американских атак Тегеран заранее разработал новые тактические действия.

    Комментарии (0)
    4 июня 2026, 00:46 • Новости дня
    Конгрессмены США приняли резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Палата представителей США приняла резолюцию об ограничении военных полномочий президента США Дональда Трампа в конфликте с Ираном.

    Резолюцию поддержали 215 политиков, против высказались 208 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на C-SPAN.

    Примечательно, что четыре представителя Республиканской партии солидаризировались с позицией демократов. Свои голоса в поддержку ограничительного документа отдали Том Барретт, Уоррен Дэвидсон, Брайан Фицпатрик и Томас Мэсси.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Иран атаковал базу Пятого флота ВМС США в порту столицы Бахрейна. За несколько часов до этого американцы нанесли удары по острову Кешм.

    В начале мая Белый дом официально оповестил Конгресс США о завершении силовой операции против Ирана. Представители Демократической партии назвали это письмо уловкой для обхода запрета на ведение боевых действий.



    Комментарии (0)
    2 июня 2026, 20:10 • Новости дня
    МИД обновил концепцию безопасности для зоны Персидского залива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России представило дополненную концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Текст документа опубликован на официальном сайте ведомства. «В зоне Персидского залива сохраняется острая кризисная ситуация, спровоцированная американо-израильской агрессией против Ирана», – подчеркнули в МИД.

    Отмечается, что в сложившихся условиях особенно важна совместная дипломатическая работа для поиска долгосрочных компромиссов. Такие шаги помогут снизить напряженность и превратить регион в зону стабильного сотрудничества. Москва уверена, что основой новой архитектуры отношений должен стать строгий учет интересов всех местных государств и надежная защита от деструктивного внешнего вмешательства.

    Предыдущая редакция концепции была подготовлена в 2021 году, поэтому сейчас ее дополнили новыми актуальными элементами. Российские дипломаты рассчитывают, что инициатива даст импульс к поэтапному созданию всеобъемлющей системы безопасности. Ведомство призывает все конструктивно настроенные страны к совместной работе над общим видением будущих целей.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров подтвердил актуальность российской инициативы по обеспечению коллективной безопасности в Персидском заливе на переговорах в Дохе. Лавров провел видеоконференцию с министрами иностранных дел стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и подчеркнул необходимость политико-дипломатического урегулирования кризиса. МИД России призвал участников конфликта в зоне Персидского залива отказаться от ударов по невоенным целям и вернуться к переговорам.

    Комментарии (0)
    4 июня 2026, 22:02 • Новости дня
    Путин назвал решение конфликта вокруг иранского урана

    Путин предложил разбавлять иранский уран для мирных программ под контролем МАГАТЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Разбавленный иранский уран можно было бы применять для мирных атомных программ под контролем МАГАТЭ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге.

    Путин заявил, что разбавленный иранский уран можно было бы применять для мирных атомных программ под контролем МАГАТЭ, передает ТАСС.

    «Этот уран можно было бы в будущем разбавлять и использовать для мирных атомных программ в Иране под контролем международного сообщества и МАГАТЭ», – подчеркнул Путин.

    Российский лидер добавил, что подобный шаг урегулировал бы ситуацию и удовлетворил как сам Иран, так и других участников процесса, испытывающих подозрения. По его словам, материал был бы полностью предъявлен, вывезен и поставлен под надежный контроль.

    Замглавы МИД Сергей Рябков напомнил об актуальности предложения по вывозу высокообогащенного урана из Ирана в Россию.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова выразила готовность Москвы помочь Тегерану и Вашингтону в реализации урановых договоренностей.

    Иранская сторона согласилась на экспорт ядерных материалов российской стороне при выполнении ряда условий.

    Комментарии (0)
    3 июня 2026, 03:15 • Новости дня
    США подтвердили удар по Ирану

    CENTCOM подтвердило удар по иранскому острову Кешм

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные отразили серию иранских ракетных и беспилотных атак на базы на Ближнем Востоке, а также нанесли удары в порядке самообороны по иранскому острову Кешм, заявило Центральное командование США (CENTCOM).

    CENTCOM сообщает в X, что 2 июня американские силы успешно перехватили несколько иранских баллистических ракет и беспилотников и нанесли ответные удары в порядке самообороны по острову Кешм.

    Иран выпустил несколько ракет по странам региона: две ракеты, направленные в сторону Кувейта, упали раньше времени или разрушились в полете, еще три, летевшие к Бахрейну, были уничтожены ПВО США и Бахрейна.

    Незадолго до этого американские военные сбили три ударных беспилотника, запущенных Ираном в сторону гражданских судов, законно шедших через региональные воды.

    В ответ ударами США была поражена иранская наземная станция управления на острове Кешм. Потерь среди американского персонала нет, силы CENTCOM, по их словам, остаются в состоянии повышенной готовности во время продолжающегося режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе иранского острова Кешм прозвучали взрывы.

    Минобороны Кувейта сообщило, что ПВО противостоит «угрозам вражеских ракет и беспилотников».

    Комментарии (0)
    3 июня 2026, 01:15 • Новости дня
    Над иранским островом Кешм прогремели взрывы

    Tекст: Антон Антонов

    В районе иранского острова Кешм прозвучали взрывы, также сообщается о работе ПВО Кувейта, передают иранское агентство Mehr и Минобороны эмирата.

    По данным Mehr, «в ночь на среду были слышны звуки взрывов в районе острова Кешм». Отмечается, что происхождение этих звуков пока не установлено, официальные структуры Ирана ситуацию не комментировали.

    Параллельно система ПВО Кувейта отражает воздушные удары. Ведомство сообщило, что ПВО в настоящее время противостоит «угрозам вражеских ракет и беспилотников», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая замглавы центрального штаба вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» генерал Мохаммад Джафар Асади предупредил о высокой вероятности возобновления конфликта с Вашингтоном.

    По его словам, возобновление боевых действий с США неизбежно.

    Комментарии (0)
    4 июня 2026, 04:55 • Новости дня
    IRIB заявила об атаке Ирана на командный центр на американском эсминце

    Tекст: Антон Антонов

    Военно-морские силы Ирана атаковали командный центр на американском эсминце в Оманском заливе, сообщает государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.

    Атака стала ответом на «враждебные действия США против иранских судов в Оманском заливе», передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    «Военно-морские силы Ирана нанесли удар по командному центру, расположенному на эсминце США в Оманском заливе», – говорится в заявлении государственной телерадиокомпании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранский Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке на штаб-квартиру Пятого флота США. США опровергли поражение базы Пятого флота Ираном.

    В мае сообщалось, что вооруженные силы Ирана обстреляли два эсминца ВМС США в Ормузском проливе. В ответ американские войска атаковали иранские командные пункты.

    Комментарии (0)
    4 июня 2026, 22:31 • Новости дня
    Путин назвал спекуляциями заявления о выгоде России от иранского конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал спекуляциями заявления о том, что Россия является выгодоприобретателем от конфликта вокруг Ирана.

    Путин прокомментировал ситуацию в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств в Петербурге, передает «Интерфакс».

    По его словам, разговоры о заинтересованности страны в эскалации полностью лишены оснований.

    «Это спекуляции по поводу того, что Россия является чуть ли не единственным выгодоприобретателем от этого конфликта в связи с ростом цен на энергоносители», – подчеркнул Владимир Путин.

    «Мы приветствуем, что несмотря на определенные сбои, сейчас действует режим прекращения огня, перемирие. И все, что с нашей стороны можно, делаем для того, чтобы такая ситуация помогла в разрешении конфликта в целом. Мы остаемся в контакте со всеми нашими друзьями. Повторю еще раз: сделаем все, что от нас зависит, если будет нужна наша помощь для того, чтобы конфликт был завершен», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил приверженность Владимира Путина политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    3 июня 2026, 09:55 • Новости дня
    Дмитриев оценил потери Европы из-за отказа от энергоресурсов России

    Дмитриев: ЕС потерял 3 трлн евро из-за отказа от российских газа и нефти

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Европы из-за отказа от российской энергетики уже потеряли около 3 трлн евро, сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    По словам Дмитриева, страны Европы потеряли около 3 трлн евро из-за отказа от российских энергоресурсов, передает РИА Новости.

    «И Германия, и другие страны Европы видят, что от отказа от российской энергетики они уже потеряли около 3 трлн евро и фактически приводят свою экономику к коллапсу», – сказал спецпредставитель президента России на полях Петербургского международного экономического форума.

    Дмитриев заявил, что европейские страны начали осознавать истинные причины наступающего энергокризиса. Он подчеркнул, что текущие экономические проблемы в ЕС напрямую связаны с прекращением поставок углеводородов из России.

    Ранее Газпром привез на ПМЭФ «дрова» для европейских партнеров.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил об утрате конкурентоспособности немецкой промышленностью из-за отказа от российских энергоносителей.

    Комментарии (0)
    Главное
    Спецназ ФСБ ликвидировал четыре диверсионные группы ВСУ в Константиновке
    В Литве допустили отставку главы МИД Будриса из-за слов о Калининграде
    Оман приостановил отгрузку нефти после удара беспилотника
    Дмитриев оценил данные об отмене поставок ракет Tomahawk в Германию
    Венгрия назвала условие начала переговоров о вступлении Украины в ЕС
    В Орловской области нашли свыше 5 тыс. артефактов Судбищенской битвы
    Подозреваемого в убийстве беременной девушки задержали в Москве

    Какие нефть и рубль крайне нужны бюджету России

    Минфин отчитался о нефтегазовых доходах бюджета. В мае они снова выросли – более чем на треть. Однако за все прошедшие пять месяцев доходы от нефти и газа все равно оказались на треть меньше, чем годом ранее. Почему так происходит, и какие нефть и рубль нужны бюджету, чтобы заработать в этом году ровно столько, сколько планировали? Подробности

    Перейти в раздел

    Рубио перевел Украину в режим ожидания

    Выступление госсекретаря США Марко Рубио перед сенаторами было сдержанным, но быстро разлетелось на цитаты антироссийской направленности: о новых санкциях, поддержке Украины и о том, что Россия является «вызовом». В Киеве считают, что эта смена тональности – хороший знак и новый шанс настроить Дональда Трампа в свою пользу. Как на самом деле? Подробности

    Перейти в раздел

    За что НАТО боится Северный флот ВМФ России

    1 июня отмечается День Северного флота – самого молодого, но самого могучего и значимого в ВМФ России. Как и когда Северный флот доказал свою исключительную важность для безопасности нашей страны – и почему в наши дни он является ключевым инструментом и с точки зрения обеспечения интересов России в Арктике, и как фактор сдерживания при противостоянии с НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    Армянская оппозиция ищет способ потеснить Пашиняна

    Социологи вновь прочат победу партии Никола Пашиняна «Гражданский договор» на предстоящих парламентских выборах. Однако сразу несколько оппозиционных сил имеют реальные шансы пройти в парламент. Сможет ли «Гражданский договор» сохранить устойчивое большинство – или Пашиняну придется искать коалиционных партнеров? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Пентагон оставил Литву без прикрытия

      США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

    • США против России: давление продолжается

      Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

    • США банкротят ООН ради третьей мировой

      Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Чемпионат мира по футболу 2026: даты, расписание, стадионы и составы групп

      Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах – США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в турнире примут участие 48 национальных сборных; 104 матча будут сыграны на 16 стадионах в 16 городах за 39 дней. Каковы составы турнирных групп, в какие дни будут сыграны ключевые матчи и как смотреть матчи чемпионата в России?

    • Выпускной в 2026 году: даты, программа и где пройдут торжества в Москве и Санкт-Петербурге

      В 2026 году выпускные вечера в России пройдут в конце июня: Москва проведет городской праздник на ВДНХ, Санкт-Петербург встретит выпускников на праздновании «Алых парусов» – в концертной программе на Дворцовой площади и водно-пиротехническом шоу на Неве. Одновременно в Москве пройдет Всероссийский выпускной бал, главной площадкой которого станет Государственный Кремлевский дворец.

    • «Алые паруса» 2026: дата, программа и как попасть на праздник выпускников в Санкт-Петербурге

      В Санкт-Петербурге состоится ежегодный праздник выпускников «Алые паруса» – масштабное музыкальное и пиротехническое шоу с проходом парусника по акватории Невы. Концертная часть проводится на Дворцовой площади в закрытом формате, доступном только по именным приглашениям, тогда как с набережных за шоу могут наблюдать все желающие.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации