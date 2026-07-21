В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.7 комментариев
В результате ударов Ирана в июле пострадали около 100 военных США
Почти 100 американских военнослужащих получили ранения в результате серии иранских ударов по базам на Ближнем Востоке в июле, сообщает CBS News со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла.
Парнелл сообщил, что «почти 100 человек были признаны получившими травмы той или иной степени тяжести с 7 июля». Он добавил, что 96% пострадавших уже вернулись к исполнению служебных обязанностей, передает CBS News.
По словам Парнелла, в подавляющем большинстве случаев травмы представляют собой легкие сотрясения мозга. Военнослужащие полны решимости вернуться в строй, сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон зафиксировал 427 раненых в ходе боевых действий против Ирана американских военных.
Сами пострадавшие бойцы обвинили военное руководство в намеренном занижении тяжести полученных травм.
США сообщали, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою».