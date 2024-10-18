Исполняющим обязанности главы ХАМАС стал Халед Машаль

LBCI: Халед Машаль возглавил ХАМАС после гибели Яхьи Синвара

Tекст: Вера Басилая

Источники телеканала сообщили, что теперь Машаль отвечает за все коммуникации с ключевыми сторонами, участвующими в переговорах. Он также занимается решением проблем, связанных с заключенными, передает «Интерфакс».

Источники подтвердили, что руководство ХАМАС уже проинформировало турецких, катарских и египетских официальных лиц о гибели Синвара.

В связи с убийством Синвара, ХАМАС также заявило, что переговоры об обмене пленными и прекращении войны в секторе Газа станут «все более трудными и запутанными».

Ранее источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа на основе анализа его ДНК образцов.

Президент США Джо Байден признался в помощи Израилю в ликвидации лидера ХАМАС Синвара.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация Синвара знаменует «начало последнего дня» правления ХАМАС в секторе Газа.

