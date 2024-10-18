18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.2 комментария
Исполняющим обязанности главы ХАМАС стал Халед Машаль
LBCI: Халед Машаль возглавил ХАМАС после гибели Яхьи Синвара
Халед Машаль взял на себя обязанности исполняющего обязанности главы ХАМАС после гибели Яхьи Синвара, сообщил ливанский телеканал LBCI.
Источники телеканала сообщили, что теперь Машаль отвечает за все коммуникации с ключевыми сторонами, участвующими в переговорах. Он также занимается решением проблем, связанных с заключенными, передает «Интерфакс».
Источники подтвердили, что руководство ХАМАС уже проинформировало турецких, катарских и египетских официальных лиц о гибели Синвара.
В связи с убийством Синвара, ХАМАС также заявило, что переговоры об обмене пленными и прекращении войны в секторе Газа станут «все более трудными и запутанными».
Ранее источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа на основе анализа его ДНК образцов.
Президент США Джо Байден признался в помощи Израилю в ликвидации лидера ХАМАС Синвара.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация Синвара знаменует «начало последнего дня» правления ХАМАС в секторе Газа.