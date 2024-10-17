В Израиле подтвердили ликвидацию лидера ХАМАС в секторе Газа

Израильские службы безопасности подтвердили устранение Яхьи Синвара в Газе

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет израильская гостелерадиокомпания Kan, по данным источников, эта информация была установлена на основе анализа образцов ДНК, собранных после операции, передает ТАСС.

Источники Kan отмечают, что установление личности Синвара облегчается тем обстоятельством, что он в прошлом был под стражей в израильских тюрьмах.

По данным источника телеканала Sky News Arabia, Синвар погиб в результате столкновения с израильскими военными в городе Рафах, расположенном на юге сектора Газа. Этот инцидент подчеркивает напряженность и продолжающийся конфликт между израильскими силами и палестинскими вооруженными группировками.

В четверг израильская армия заявила о возможной ликвидации лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара.

Ранее ЦАХАЛ заявил о том, что израильские ВВС успешно провели операцию по устранению двух высокопоставленных членов ХАМАС. В ходе операции были убиты Мухаммад Хусейн Али аль-Махмуд и Саид Алаа Наиф Али, которые отвечали за деятельность движения в Ливане и на Западном берегу.