Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Израиль заявил о ликвидации двух лидеров ХАМАС в Ливане
ЦАХАЛ объявил о ликвидации двух членов военного крыла ХАМАС в Ливане
Израильские ВВС провели операцию, в ходе которой были убиты два высокопоставленных члена ХАМАС Мухаммада Хусейна Али аль-Махмуда и Саида Алаа Наиф Али, ответственных за деятельность движения в Ливане и на Западном берегу, заявили в ЦАХАЛ.
Мухаммад Хусейн Али аль-Махмуд отвечал за операции ХАМАС в Ливане и руководил террористической деятельностью на Западном берегу. Саид Алаа Наиф Али также являлся ключевой фигурой в военном крыле ХАМАС, его ликвидация произошла в районе Триполи. Оба члена ХАМАС были уничтожены авиаударами, передает РИА «Новости».
Операция была проведена израильскими ВВС, которые нанесли точные удары по позициям вражеских сил.
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командира ХАМАС Захи Ясера Оуфи, который возглавлял террористическую сеть в Тулькарме и планировал атаки на еврейские общины.
Также лидер «Хезболла» Сафи ад-Дин погиб при ударе Израиля по Бейруту. Ранее сообщалось, что Израиль готовит значимый ответ на недавнюю иранскую атаку, в ходе которой была выпущена 201 баллистическая ракета.