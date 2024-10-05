Израиль заявил о ликвидации двух лидеров ХАМАС в Ливане

ЦАХАЛ объявил о ликвидации двух членов военного крыла ХАМАС в Ливане

Tекст: Вера Басилая

Мухаммад Хусейн Али аль-Махмуд отвечал за операции ХАМАС в Ливане и руководил террористической деятельностью на Западном берегу. Саид Алаа Наиф Али также являлся ключевой фигурой в военном крыле ХАМАС, его ликвидация произошла в районе Триполи. Оба члена ХАМАС были уничтожены авиаударами, передает РИА «Новости».

Операция была проведена израильскими ВВС, которые нанесли точные удары по позициям вражеских сил.

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командира ХАМАС Захи Ясера Оуфи, который возглавлял террористическую сеть в Тулькарме и планировал атаки на еврейские общины.

Также лидер «Хезболла» Сафи ад-Дин погиб при ударе Израиля по Бейруту. Ранее сообщалось, что Израиль готовит значимый ответ на недавнюю иранскую атаку, в ходе которой была выпущена 201 баллистическая ракета.