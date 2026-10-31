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Число жертв Эболы в ДР Конго превысило 5 тыс.
Количество умерших от лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 5 тыс.
В Демократической Республике Конго (ДРК) в ходе нынешней вспышки умерло более 5 тыс. человек от лихорадки Эбола.
Количество лабораторно подтвержденных случаев смерти достигло 5 026, число заболевших составляет 10 351. Летальность оценивается в 48,6%, передает ТАСС со ссылкой на Национальный институт общественного здравоохранения при Минздраве ДРК.
Вспышка началась 15 мая в ДРК и Уганде, став второй по смертоносности в истории наблюдений на континенте. Случаи заболевания выявлены в восьми провинциях ДРК.
В июле власти Уганды объявили о завершении вспышки, что в августе подтвердила Всемирная организация здравоохранения. В октябре случаи заражения были зафиксированы в Кении и Нигерии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил о самоотверженной помощи российских врачей жителям Африки в борьбе с инфекциями.
В понедельник недовольные мероприятиями по борьбе с Эболой жители ДР Конго убили медработника.
Ранее жена сотрудника посольства Швейцарии в Нигерии заразилась лихорадкой Эбола.