Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Песков объяснил смысл двусторонних встреч Путина с лидерами стран Африки
Песков назвал поиск новых возможностей причиной встреч Путина с лидерами Африки
Каждое государство Африки открывает новые возможности для сотрудничества, поэтому президенту Владимиру Путину важно проводить двусторонние переговоры со всеми странами континента, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Потому что мы говорим «Россия – Африка», но подразумеваем Россия – каждая отдельная страна Африки. Каждая отдельная страна Африки открывает новые возможности и разные возможности для сотрудничества, и поэтому их надо прорабатывать», – заявил Песков в интервью «Вестям».
Он добавил, что Россию связывает с каждой страной Африки богатая история со времен Советского Союза.
«Поэтому это нужно все развивать, поддерживать и выводить действительно на взаимовыгодную основу. Тем более что с той стороны тоже идет достаточно живой интерес», – заключил Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин заявил об успешном развитии отношений России со странами Африканского континента.
В четверг российский лидер назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами.
В понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал проведение Путиным множества двусторонних встреч на полях предстоящих саммитов Форума стран – экспортеров газа и Россия – Африка.