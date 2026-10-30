Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Петербурженку арестовали за съемку оборонного завода для украинской разведки
Суд арестовал петербурженку за помощь разведке Украины в подготовке теракта
Суд в Петербурге отправил под стражу Викторию Коваленко, обвиняемую в содействии терроризму за фото- и видеосъемку оборонного предприятия в интересах украинской военной разведки.
Коваленко пробудет под стражей до 27 декабря по обвинению в содействии террористической деятельности, сообщила объединенная пресс-служба судов города в Max.
По версии следствия, с января по август 2026 года женщина из-за недовольства политикой российских властей нашла чат-бот, работающий на военную разведку Украины. Фигурантка сняла на фото и видео выполняющее гособоронзаказ предприятие и отправила материалы для подготовки теракта.
Подозреваемую задержали накануне. Она полностью признала вину и просила назначить ей домашний арест.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца жительница Крыма дала признательные показания о передаче спецслужбам Украины фотографий с российскими военными.
Летом российские силовики пресекли шпионскую деятельность отправлявшей противнику координаты армейских подразделений гражданки Украины.
В июле задержанная в Москве женщина призналась в закладке бомбы под автомобиль сотрудника спецслужб по заданию украинских кураторов.