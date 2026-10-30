Петербурженку арестовали за съемку оборонного завода для украинской разведки

Суд арестовал петербурженку за помощь разведке Украины в подготовке теракта

Tекст: Елизавета Шишкова

Коваленко пробудет под стражей до 27 декабря по обвинению в содействии террористической деятельности, сообщила объединенная пресс-служба судов города в Max.

По версии следствия, с января по август 2026 года женщина из-за недовольства политикой российских властей нашла чат-бот, работающий на военную разведку Украины. Фигурантка сняла на фото и видео выполняющее гособоронзаказ предприятие и отправила материалы для подготовки теракта.

Подозреваемую задержали накануне. Она полностью признала вину и просила назначить ей домашний арест.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца жительница Крыма дала признательные показания о передаче спецслужбам Украины фотографий с российскими военными.

Летом российские силовики пресекли шпионскую деятельность отправлявшей противнику координаты армейских подразделений гражданки Украины.

В июле задержанная в Москве женщина призналась в закладке бомбы под автомобиль сотрудника спецслужб по заданию украинских кураторов.