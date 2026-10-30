Путин поддержал инициативу «Единой России» о благоустройстве военных городков

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства поручил правительству до 15 декабря 2026 года рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство для распространения программы «Формирование комфортной городской среды» на военные городки и ЗАТО, сообщается в канале «Единой России» в Max.

Инициативу выдвинул Герой России, депутат от фракции «Единая Россия» Дашибал Мункожаргалов на встрече с Путиным в августе. По словам парламентария, предложение основано на запросах военнослужащих и их семей.

«У них должна быть возможность участвовать в благоустройстве дворов, парков, детских и спортивных площадок рядом с домом и в общественных пространствах создавать условия для маломобильных групп граждан», – отметил Мункожаргалов.

Для реализации проекта потребуется скорректировать законодательство и определить механизмы софинансирования содержания благоустроенных объектов с учетом возможностей регионов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин одобрил предложения «Единой России» о расширении программы социальной газификации.

В августе партия подготовила проект обновления инфраструктуры с благоустройством общественных пространств.

В июне глава государства поддержал предложение партии о дополнительном финансировании летнего отдыха для детей участников спецоперации.