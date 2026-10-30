Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Хуситы атаковали ракетами аэропорт Адена и президентский дворец в Йемене
Хуситы атаковали ракетами аэропорт и президентский дворец в Адене
Движение «Ансар Алла» (хуситы) нанесло удары баллистическими ракетами по международному аэропорту и президентскому дворцу Маашик в Адене, сообщил представитель проправительственных сил Йемена Маджид ан-Назили.
Представитель проправительственных сил Маджид ан-Назили заявил, что хуситы атаковали международный аэропорт и президентский дворец Маашик в Адене. Эти объекты контролирует международно признанное йеменское правительство, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы запустили баллистическую ракету по району Бир-Ахмед неподалеку от Адена.
На прошлой неделе движение «Ансар Алла» нанесло удары по военному лагерю Ан-Наср и военно-морской базе в Адене.
В начале месяца Министерство транспорта Йемена заявило об атаке хуситов на взлетно-посадочную полосу и пассажирский терминал международного аэропорта Адена.