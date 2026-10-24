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Хуситы ударили по военному лагерю и военно-морской базе в Йемене
Хуситы нанесли удар по военному лагерю и военно-морской базе в Йемене
Мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удары по военному лагерю Ан-Наср и военно-морской базе в Адене, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.
Хуситы атаковали позиции саудовских сил в военном лагере Ан-Наср и на военно-морской базе в Адене на юге Йемена, передает ТАСС.
«Наши вооруженные силы <…> нанесли удар по скоплениям саудовского противника в так называемом лагере Ан-Наср и на военно-морской базе в Адене», – заявил Сариа.
По его словам, подготовкой сил руководили саудовские офицеры, а их целью было нападение на йеменский народ. Сариа призвал йеменцев не вступать в просаудовские силы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг хуситы заявили об ударе по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.
В понедельник мятежники объявили о серии ракетных ударов по объектам нефтегазовой компании Saudi Aramco и аэропортам на территории королевства.
В прошлое воскресенье шесть человек пострадали при обстреле хуситами саудовского города Наджран.