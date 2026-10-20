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    Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

    13 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему сейчас надо говорить о Кубе

    После неудавшегося американского топливного блицкрига Куба исчезла из мировых СМИ – словно по мановению волшебной палочки, которая находится в руках у шефа Госдепартамента, способного дирижировать честными международными медиа.

    14 комментариев
    20 октября 2026, 10:59 • Новости дня

    КСИР Ирана пригрозил ударить по интернет-кабелям в Ормузском проливе

    Fars: КСИР назвал интернет-кабели в Ормузском проливе целью в войне с США

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби заявил, что интернет-кабели в Ормузском проливе могут стать целями в случае эскалации конфликта с США.

    Иран готов расширить перечень потенциальных целей в случае нового витка напряженности в отношениях с США, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.

    «На новом этапе войны будут продемонстрированы новые вооружения, будут и новые цели… Семь больших кабелей проходят под Ормузским проливом, все интернет-данные и вся коммерческая информация в мире привязаны к ним. Мы напоминаем противнику об этом, чтобы он помнил», – заявил Мохеби.

    Конфликт обострился в конце зимы после ударов Вашингтона и Тель-Авива по иранским объектам, на которые Тегеран ответил собственными атаками. Несмотря на подписанный летом меморандум о прекращении боевых действий, стороны возобновили взаимные удары, и конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Тегеран назвал действия против США правом на самооборону.

    В понедельник глава МИД Сергей Лавров сообщил о готовности России содействовать поиску развязок в ирано-американском конфликте.

    В прошлом месяце сенатор Джей Ди Вэнс заявил о грядущем переходе противостояния в новую стадию.

    19 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
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    Tекст: Вера Басилая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Тегеране заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

    Пезешкиан планирует посетить восьмой саммит Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве 27 октября, передает «Интерфакс». «Передавайте президенту России и от меня привет. Мы тоже ждем грядущей поездки в Россию и рассчитываем на скорую встречу», – заявил Пезешкиан на встрече с Лавровым.

    Он также поблагодарил Путина, правительство и народ России за сильную позицию в связи с последними событиями.

    Лавров в ответ отметил, что российский лидер ждет Пезешкиана на саммите ФСЭГ и рассчитывает на проведение двусторонней встречи для продолжения разговора, начатого в Бишкеке на саммите ШОС.

    Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели встречу в Тегеране, в ходе которой обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений.

    В начале месяца президент Ирана поблагодарил Путина за позицию России по Ближнему Востоку.

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    20 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Пезешкиан поблагодарил Путина за твердую позицию по ситуации вокруг Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил признательность руководству РФ во главе с президентом Владимиром Путиным и всему российскому народу за их твердую позицию в отношении событий вокруг исламской республики.

    «Мы признательны президенту России Владимиру Путину, правительству и народу вашей страны за ту сильную позицию, которую вы демонстрируете в связи с последними событиями», – заявил Пезешкиан, передает ТАСС.

    Встреча иранского президента и главы российской дипломатии состоялась в Тегеране в рамках рабочей поездки Лаврова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным.

    Лавров обсудил с президентом Ирана пути укрепления сотрудничества.

    Премьер-министр Михаил Мишустин передал Пезешкиану приветствие от Путина через вице-президента Ирана.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Мишустин передал Пезешкиану приветствие от Путина через вице-президента Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом попросил передать иранскому лидеру Масуду Пезешкиану приветствие от президента Владимира Путина.

    Глава российского правительства встретился с первым вице-президентом Ирана в правительственной резиденции «Кохи Сомон» в Душанбе на полях заседания Совета глав правительств стран ШОС, передает РИА «Новости».

    «Рад нашей новой встрече. Прежде всего, просил бы вас передать слова приветствия и самые добрые пожелания президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану от президента России Владимира Владимировича Путина и от меня лично», – сказал Мишустин.

    Предыдущая встреча Мишустина и Арефа состоялась на полях заседания Совета глав правительств в Москве в ноябре прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр России прибыл в Таджикистан на заседание Совета глав правительств стран ШОС.

    В воскресенье МИД анонсировал переговоры главы дипломатического ведомства в Иране по ситуации в Персидском заливе.

    В марте российский посол в Тегеране сообщил о выезде из страны всех желавших покинуть ее россиян.

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    19 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    Глава МИД Ирана назвал причину затягивания кризиса на Украине

    Аракчи: Кризис на Украине затянулся из-за ошибочной политики Запада

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главным фактором затягивания конфликта на Украине является ошибочная политика европейских стран и США, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    По его словам, ошибочная политика западных государств стала причиной появления множества военных конфликтов в мире, включая украинский кризис, передает РИА «Новости».

    «Европейские страны и США страдают от ошибочных расчетов и ошибочных подходов, а взяв неверный политический курс, они стали главной причиной многих войн и кризисов. Поддержка Запада… привела к затягиванию войны на Украине», – заявил Аракчи.

    Министр добавил, что лидеры европейских стран должны открыть глаза и оценить реальную ситуацию в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели переговоры в Тегеране.

    Глава МИД России заявил о перспективах сотрудничества двух стран в сфере добычи углеводородов.

    Лавров также выразил готовность Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

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    19 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Украденные во время беспорядков во Франции товары выставили на продажу в сети

    Tекст: Валерия Городецкая

    В интернете появились объявления о продаже товаров, украденных во время недавних беспорядков во Франции.

    Французские пользователи соцсетей массово жалуются на появление предложений о продаже похищенной косметики, одежды и обуви, передает РИА «Новости». В основном такие объявления размещаются на местной версии платформы Vinted.

    В некоторых из них открыто указывается, что товар был добыт в ходе манифестаций 17 октября. Интернет-пользователи делятся скриншотами, на которых предлагаются пакеты, полные косметики из магазинов Sephora.

    Министр торговли Франции Серж Папен осудил продажу краденого на онлайн-платформах. Он заявил, что намерен провести встречу с представителями этих сервисов для урегулирования проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Франции допустил введение режима чрезвычайного положения из-за массовых беспорядков в стране.

    Глава правительства объявил о начале масштабного расследования произошедших событий.

    В воскресенье число мародеров только в Марселе достигло 30 тыс. человек.

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    19 октября 2026, 17:35 • Новости дня
    Оверчук: Иран завершил выкуп земель для железной дороги «Решт – Астара»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранская сторона завершила выкуп земельных участков, предназначенных для строительства железнодорожной линии «Решт – Астара», заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

    Иран проинформировал российскую делегацию о завершении выкупа земельных участков под будущую железную дорогу, которая станет частью транспортного коридора «Север – Юг», передает РИА «Новости».

    «Обсудили статус реализации нашего проекта «Север-Юг», строительства участка будущей железной дороги Решт-Астара. Иранская сторона заверила нас, что земельные участки выкуплены. Мы ожидаем подтверждения документального, что состоялся», – рассказал Оверчук по итогам встречи с первым вице-президентом Ирана Мухаммад-Резой Арефом на полях заседания совета глав правительств государств – членов ШОС.

    Вице-премьер уточнил, что работа над созданием этого железнодорожного маршрута уже активно ведется профильной российской компанией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца МИД анонсировал продолжение совместного с Азербайджаном развития коридора «Север – Юг».

    В июле президент Владимир Путин заявил о росте поставок по этому маршруту.

    Глава МИД Сергей Лавров спрогнозировал скорый прогресс в реализации проекта коридора «Север – Юг».

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    20 октября 2026, 02:58 • Новости дня
    Партия «Альтернатива для Германии» подверглась масштабной хакерской атаке

    В сеть выложили более 400 тыс. электронных писем немецкой партии АдГ

    Tекст: Денис Тельманов

    Германская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) подверглась масштабной хакерской атаке, в результате которой в открытом доступе в интернете оказались сотни тысяч партийных электронных писем и личных документов, сообщила газета Bild.

    Как подтвердил представитель партии «Альтернатива для Германии» в комментарии журналистам издания Bild, факт несанкционированного доступа к данным действительно имел место, однако точные масштабы утечки в партийном руководстве раскрывать не стали, передает ТАСС.

    По предварительным сведениям немецких обозревателей, неизвестные злоумышленники взломали почтовые ящики политического объединения и выложили в Сеть массив данных, насчитывающий 421 179 писем общим объемом 281 гигабайт.

    Предполагается, что среди скомпрометированных адресатов значатся ведущие политики АдГ, включая сопредседателя партии Алис Вайдель и почетного председателя Александра Гауланда.

    «В сентябре 2026 года произошла хакерская атака на хостинг-провайдера нашей партии, в ходе которой, судя по всему, были незаконно скопированы фрагменты содержимого нескольких почтовых ящиков, большинство из которых не использовались уже много лет», – констатировал официальный представитель АдГ.

    Специалисты, получившие частичный доступ к опубликованным материалам, обнаружили в утекшей базе финансовые счета, выписки по банковским транзакциям, заявления на вступление, а также личные документы членов партии, включая фотографии удостоверения личности заместителя главы фракции АдГ в Бундестаге Маркуса Фронмайера.

    В руководстве оппозиционной силы подчеркнули, что саму атаку удалось оперативно остановить, а действующие почтовые ящики федерального аппарата АдГ не пострадали. Подлинность обнародованных документов и их прямая связь с сентябрьским инцидентом сейчас проверяются.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, неизвестные хакеры смогли похитить личные адреса электронной почты и телефонные номера примерно 13 тыс. сотрудников полиции японской префектуры Сайтама.

    Сайт французской партии «Республиканцы» подвергся хакерской атаке, злоумышленники призвали французов присоединиться к субботним демонстрациям.

    Киберзлоумышленники получили доступ к центральной базе гражданской регистрации (CPR) Дании благодаря использованию сотрудниками IT-компании простейшей комбинации цифр для защиты административных учетных записей.

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    19 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    Вице-президент Ирана призвал не дать Украине помешать отношениям с Россией

    Вице-президент Ирана Ареф призвал не дать Украине помешать отношениям с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным заявил о необходимости пресекать попытки Украины создать проблемы в отношениях Москвы и Тегерана.

    По словам политика, страны должны совместно противостоять попыткам Киева создать нестабильность в Каспийском море, передает РИА «Новости». «Все мы знаем, что Украина совершила некоторые беспорядки в этом регионе, на севере нашей страны. Мы не должны позволить ей достичь своих целей в создании проблем и помех между нашими государствами», – сказал Ареф на встрече в Душанбе.

    Ареф подчеркнул важность обеспечения безопасного судоходства на Каспии. Он отметил, что эти меры будут способствовать укреплению двусторонних отношений, в том числе в сфере поставок продовольствия.

    Кроме того, иранский вице-президент заявил о намерении усилить безопасность северных портов республики и выразил надежду на принятие аналогичных мер со стороны России в отношении южных российских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин встретился в Душанбе с первым вице-президентом Ирана. На переговорах он назвал принципы развития отношений двух стран.

    Глава российского правительства также передал иранскому президенту приветствие от Владимира Путина.

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    19 октября 2026, 20:02 • Новости дня
    Хуситы нанесли удары по объектам Saudi Aramco и саудовским аэропортам

    Хуситы атаковали ракетами объекты Saudi Aramco и аэропорты в Саудовской Аравии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы за минувшие двое суток нанесли серию ракетных ударов по объектам нефтегазовой компании Saudi Aramco и аэропортам на территории Саудовской Аравии.

    Йеменские мятежники атаковали военные базы и нефтяные месторождения в Саудовской Аравии, передает ТАСС. «Вооруженные силы Йемена <...> за минувшие 48 часов провели шесть военных операций с использованием большого числа баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников», – заявил Сариа.

    По его словам, ударам подверглись объекты компании Saudi Aramco в Янбу на западе королевства и нефтяное месторождение Шейба на востоке страны, где в результате попаданий начались пожары.

    Кроме того, хуситы заявили, что атаковали международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, аэропорт города Абха и авиабазу в Хамис-Мушайте, а также военно-морской лагерь и радиолокационные станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

    В четверг мятежники пообещали продолжить атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

    Во вторник президент США Дональд Трамп пригрозил хуситам из-за ударов по королевству.

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    19 октября 2026, 13:50 • Новости дня
    Лавров прибыл в Иран для обсуждения деэскалации в Персидском заливе

    Лавров прибыл в Иран для обсуждения шагов по деэскалации в Персидском заливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тегеран, где обсудит с иранским коллегой Аббасом Аракчи шаги по снижению напряженности в зоне Персидского залива.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тегеран для обсуждения с иранским коллегой Аббасом Аракчи шагов по деэскалации напряженности в зоне Персидского залива, передает ТАСС.

    Российского министра также примет президент Ирана Масуд Пезешкиан. Значительное внимание в ходе контактов будет уделено практическим шагам по укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.

    Ожидается, что глава МИД проинформирует иранскую сторону о ключевых итогах своих встреч со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Манаме, которая стала первой точкой его ближневосточного турне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье МИД анонсировал переговоры Сергея Лаврова в Иране по ситуации в Персидском заливе.

    Глава ведомства раскритиковал подход США к конфликту с Ираном.

    В субботу он прибыл в Бахрейн.

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    19 октября 2026, 16:25 • Новости дня
    Лавров и глава МИД Ирана начали переговоры в Тегеране

    МИД: Лавров и глава МИД Ирана Аракчи начали двусторонние переговоры в Тегеране

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи начали двусторонние переговоры в иранской столице.

    Главы дипломатических ведомств проводят встречу в Тегеране, сообщает МИД России в Max. Российское внешнеполитическое ведомство опубликовало фотографию, на которой министры жмут друг другу руки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Сергей Лавров прибыл в Иран для обсуждения деэскалации в Персидском заливе.

    В воскресенье МИД анонсировал переговоры российского дипломата в Тегеране.

    Ранее глава ведомства раскритиковал подход США к конфликту с Ираном.

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    19 октября 2026, 19:37 • Новости дня
    Лавров обсудил с президентом Ирана пути укрепления сотрудничества

    Лавров обсудил с президентом Ирана Пезешкианом пути укрепления сотрудничества

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели встречу в Тегеране, в ходе которой обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений.

    Лавров обсудил с Пезешкианом пути развития двусторонних связей, а также региональную и международную обстановку, передает РИА «Новости» со ссылкой на офис иранского президента.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимоотношений между Москвой и Тегераном. Особое внимание было уделено перспективам расширения совместного сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

    Министр назвал число иранских студентов в российских вузах.

    Он также рассказал о перспективах сотрудничества двух стран по углеводородам.

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    19 октября 2026, 16:23 • Новости дня
    Мишустин сообщил об оказании масштабной гуманитарной помощи Ирану

    Мишустин: Россия оказала масштабную гуманитарную помощь Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Москва оказала масштабную гуманитарную помощь иранскому народу после того, как республика подверглась вооруженной агрессии.

    В ходе встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом в Таджикистане глава российского правительства сообщил об осуждении нападения на исламскую республику, передает РИА «Новости».

    «Россия осудила вооруженную агрессию против Исламской Республики Иран. По поручению Владимира Владимировича Путина мы оказали дружественному иранскому народу масштабную гуманитарную помощь, включая поставки лекарств и медицинских изделий», – заявил Мишустин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мишустин передал президенту Ирана приветствие от Владимира Путина.

    В апреле Россия направила новую партию гуманитарной помощи исламской республике.

    В марте Тегеран запросил у Москвы поддержку.

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    19 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Лавров: Россия готова содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи в Тегеране, что Москва готова оказать содействие в поиске взаимоприемлемых развязок для выхода из кризиса вокруг Ирана.

    «Мы проанализировали ситуацию, которая сложилась в результате неспровоцированной американо-израильской агрессии против Ирана, вновь обозначили готовность нашей страны к оказанию содействия, поиска взаимоприемлемых развязок для выхода из этого рукотворного кризиса», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Сергей Лавров раскритиковал подход США к конфликту с Ираном.

    Ранее Лавров заявил о балансировании Ближнего Востока на грани полноформатной войны.

    В пятницу генсек ОДКБ сообщил о переходе конфликта США и Ирана в хроническую стадию.

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    19 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Лавров назвал число иранских студентов в российских вузах

    Лавров: Число студентов из Ирана в российских вузах приблизилось к 10 тыс.

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи в Тегеране заявил, что количество обучающихся в российских высших учебных заведениях студентов из Ирана приблизилось к 10 тыс.

    «Число студентов из Исламской Республики в наших университетах приблизилось к 10 тыс.», – приводит РИА «Новости» слова министра.

    Лавров отметил развитие гуманитарных связей двух стран. В конце сентября в нескольких городах России прошли мероприятия в рамках фестиваля иранской культуры.

    Кроме того, в феврале возобновил работу Российский культурный центр в Тегеране. Впервые с начала 1980-х годов Россия получила постоянное присутствие в иранском гуманитарном пространстве.

    В Иран Лавров прибыл из Бахрейна, где в воскресенье состоялся девятый раунд стратегического диалога между Россией и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лавров начал переговоры с главой МИД Ирана в Тегеране. Министр заявил о перспективах сотрудничества двух стран по углеводородам.

    Он прибыл в Иран для обсуждения деэскалации в Персидском заливе.

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      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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