Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?6 комментариев
КСИР Ирана пригрозил ударить по интернет-кабелям в Ормузском проливе
Fars: КСИР назвал интернет-кабели в Ормузском проливе целью в войне с США
Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби заявил, что интернет-кабели в Ормузском проливе могут стать целями в случае эскалации конфликта с США.
Иран готов расширить перечень потенциальных целей в случае нового витка напряженности в отношениях с США, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.
«На новом этапе войны будут продемонстрированы новые вооружения, будут и новые цели… Семь больших кабелей проходят под Ормузским проливом, все интернет-данные и вся коммерческая информация в мире привязаны к ним. Мы напоминаем противнику об этом, чтобы он помнил», – заявил Мохеби.
Конфликт обострился в конце зимы после ударов Вашингтона и Тель-Авива по иранским объектам, на которые Тегеран ответил собственными атаками. Несмотря на подписанный летом меморандум о прекращении боевых действий, стороны возобновили взаимные удары, и конфликт остается неурегулированным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Тегеран назвал действия против США правом на самооборону.
В понедельник глава МИД Сергей Лавров сообщил о готовности России содействовать поиску развязок в ирано-американском конфликте.
В прошлом месяце сенатор Джей Ди Вэнс заявил о грядущем переходе противостояния в новую стадию.