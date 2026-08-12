Саудовскую принцессу ограбили на полмиллиона евро в Каннах

Во Франции из сейфа саудовской принцессы похитили ценности на 500 тыс. евро

Tекст: Мария Иванова

Злоумышленники проникли в резиденцию в Каннах, когда семья владелицы отсутствовала. О преступлении стало известно в понедельник ночью, передает РИА «Новости» со ссылкой на французскую Figaro.

«В воскресенье вечером в Каннах (департамент Приморские Альпы) у саудовской принцессы были украдены дорогие сумки и ювелирные изделия на сумму около полумиллиона евро», – говорится в материале.

Личный секретарь обратился в правоохранительные органы около часа ночи. По предварительным данным, преступники взломали сейф, откуда забрали украшения, роскошные кожаные изделия и восемь тыс. евро наличными.

На данный момент подозреваемые не задержаны. Имя пострадавшей представительницы королевской семьи французское издание не приводит.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2026 года грабители похитили драгоценности на сумму до 7 млн евро из дома высокопоставленного китайского чиновника в Париже.

В октябре 2025 года неизвестные ограбили бутик Chanel в центре французской столицы.